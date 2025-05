Aggressione a Striscia la Notizia: Rajae e troupe pestati a Maserada

Calci in faccia, pugni, minacce di morte e attrezzatura distrutta. È questo il drammatico bilancio della violenta aggressione subita ieri da Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, e dalla sua troupe, nei pressi di una casa occupata a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso.

L’aggressione dopo una segnalazione

Rajae si era recata sul posto in seguito a una segnalazione: un alloggio occupato abusivamente da una famiglia sinti, destinataria da oltre due anni di uno sfratto esecutivo. Inizialmente, la situazione sembrava tranquilla: gli occupanti avevano accettato un confronto.

Ma l’arrivo di un parente anziano della legittima proprietaria ha scatenato l’inferno.

“Presa a pugni e trascinata per i capelli”

La situazione è degenerata rapidamente. Rajae è stata aggredita da due uomini e trascinata per i capelli dalle donne della famiglia. Il regista è stato inseguito, fatto cadere a terra e colpito brutalmente con calci alla testa.

Le telecamere sono state distrutte

Le schede di memoria rubate

Quando si sono accorti che una bodycam era ancora attiva, l’hanno sequestrata minacciando il team con un’ascia

Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri, avvisati da una collaboratrice di Rajae che è riuscita a schivare una sassaiola, ha evitato conseguenze peggiori.

Rajae: “Violenza inumana, mai vista una cosa così”

“È stata un’aggressione brutale e feroce, la più violenta che abbia mai subito” – ha raccontato Rajae Bezzaz.

“Sono stata presa a pugni da due uomini e trascinata per i capelli. Il nostro regista è stato preso a calci in testa, siamo stati minacciati con un’ascia e una vanga. Venti minuti di violenza inumana che solo il pronto intervento dei Carabinieri ha fermato.”

Striscia: “Non ci fermeremo”

La redazione di Striscia la Notizia ha fatto sapere che non si lascerà intimidire da episodi del genere e tornerà a raccontare la vicenda, per rispetto della troupe aggredita e per i cittadini di Maserada sul Piave, che da tempo denunciano la presenza di persone note alle autorità.