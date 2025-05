Previsioni sul Conclave: ChatGPT indica Zuppi come possibile successore

Mentre oggi i 133 cardinali elettori si chiudono nella Cappella Sistina per dare inizio al Conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco, anche l’intelligenza artificiale esprime le sue previsioni sul possibile esito.

ChatGPT, uno dei modelli di AI più utilizzati al mondo, interpellato dalla nostra redazione sulla questione del papabile più probabile, ha indicato il cardinale Matteo Zuppi come possibile vincitore della corsa al soglio pontificio.

“Se dovessi puntare su uno, direi Matteo Zuppi. È italiano, conosce bene la Chiesa di Roma, ha una linea simile a quella di Papa Francesco, ma con uno stile più discreto. Ha anche buoni rapporti internazionali, specie sul fronte della pace. I cardinali potrebbero vederlo come figura di equilibrio”, ha risposto ChatGPT alla nostra domanda su chi potrebbe vincere il Conclave.

Questa previsione arriva in un momento in cui gli esperti vaticani descrivono il Conclave come “al buio”, caratterizzato da una grande frammentazione tra i cardinali e dall’assenza di candidati in grado di raccogliere facilmente i due terzi dei voti necessari per l’elezione.

Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, non figurava tra i nomi più citati nelle analisi della vigilia, che davano piuttosto come favoriti il Segretario di Stato Pietro Parolin, il filippino Luis Antonio Tagle e il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.

Il nome indicato dall’intelligenza artificiale, tuttavia, non è completamente sorprendente. Zuppi, formatosi nella Comunità di Sant’Egidio, è conosciuto per il suo impegno nel dialogo per la pace e per una linea pastorale che combina attenzione ai poveri e moderazione nei toni, caratteristiche che potrebbero renderlo un candidato di compromesso in un collegio cardinalizio diviso.

Gli esperti ricordano comunque che le previsioni sui conclavi sono tradizionalmente azzardate. “Chi entra papa in conclave ne esce cardinale”, recita un vecchio adagio vaticano, a sottolineare quanto siano spesso smentite le previsioni della vigilia.

La prima fumata è attesa per questa sera, ma gli osservatori ritengono improbabile un’elezione rapida, dato il profilo particolarmente frammentato dell’attuale collegio cardinalizio.

Nel frattempo, migliaia di fedeli si sono radunati in Piazza San Pietro, pronti ad attendere il momento in cui la fumata bianca annuncerà al mondo: “Habemus Papam”.