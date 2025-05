Sabato 3 maggio, su Rai 2, andrà in onda l’ultima puntata di stagione di Playlist: Tutto ciò che è musica!, con un doppio appuntamento: alle 12.00 e poi di nuovo alle 14.00. Alla guida del programma, come sempre, Federica Gentile e Gabriele Vagnato, pronti a portare in studio esibizioni live, ironia, novità e tutto quello che ruota attorno al mondo musicale.

Alle 12.00 si parte con un mix di generi e artisti capaci di raccontare, ciascuno a modo proprio, la scena musicale italiana. Carl Brave porterà il suo brano “Morto a galla”, un pezzo dalle sonorità personali e riconoscibili. Marina Rei proporrà “Domenica dicembre”, mentre Andrea Cerrato salirà sul palco con “Umani al top”. Spazio anche agli intramontabili Eiffel 65, che faranno ballare lo studio con “Viaggia insieme a me”.

Da non perdere, poi, l’esclusiva assoluta: Carl Brave torna sul palco con Sarah Toscano per presentare il nuovo singolo “Perfect”. Una collaborazione inedita che si preannuncia tra le più interessanti del periodo.

Il programma non si limita alle performance. C’è anche spazio per curiosità, retroscena e tendenze. Si parlerà infatti di artisti come Pink Floyd, Eros Ramazzotti, Jennifer Lopez, Caterina Balivo e The Kolors, in un mix tra informazione musicale e intrattenimento leggero.

Il secondo appuntamento della giornata è fissato per le 14.00. Protagonisti, questa volta, alcuni dei tormentoni più ascoltati degli ultimi mesi. Tornano in scena i The Kolors, prima con “Tu con chi fai l’amore” e poi con “Karma”, due hit che hanno scalato le classifiche e riempito radio e playlist.

Accanto a loro, si esibiranno i Coma_Cose con “Cuoricini”, brano che conferma il loro stile originale e intimo. Sarah Toscano, già vista nel primo blocco, torna anche in questo secondo con la delicata “Amarcord”. Segue Rocco Hunt con “Non litighiamo più”, un pezzo che unisce ritmo e parole d’amore, e Gaia, che propone “Chiamo io chiami tu”, dalle atmosfere intense e contemporanee. Chiude Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”, brano ironico e tagliente, in pieno stile dell’artista torinese.

Anche in questa seconda parte non mancheranno i momenti di riflessione, tra ironia e attualità musicale. Si parlerà di figure come Fedez, Tommy Cash e ancora una volta Carl Brave, protagonisti del presente musicale italiano.

Playlist: Tutto ciò che è musica! si conferma così uno spazio capace di raccontare la musica in modo fresco, accessibile e senza filtri, con uno sguardo attento a ciò che accade sulle piattaforme, nei live, sui social e nei gusti del pubblico.