Pisa in Serie A dopo 34 anni: festa per Inzaghi

Dopo 34 stagioni di assenza dalla massima serie, il Pisa conquista la promozione in Serie A, scrivendo una nuova pagina di storia del calcio italiano. Lo fa nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bari, grazie al contemporaneo ko dello Spezia, che ha permesso alla squadra di Filippo “Pippo” Inzaghi di blindare il secondo posto e ottenere la promozione diretta, dietro al già promosso Sassuolo.

Un risultato storico che riporta il club toscano nell’élite del calcio nazionale e che potrebbe regalare, nella prossima stagione, un duello in famiglia tra Pippo e Simone Inzaghi, qualora quest’ultimo resti alla guida dell’Inter.

Inzaghi centra l’impresa con il Pisa

Dopo l’esperienza alla Salernitana, con cui aveva già centrato la salvezza in Serie A, Pippo Inzaghi ripete l’impresa portando in alto un’altra squadra. Il Pisa ha saputo costruire un campionato solido, restando ai vertici della Serie B per tutta la stagione e meritando pienamente la promozione.

Nonostante la sconfitta nell’ultima giornata, la promozione è stata matematicamente certificata grazie al passo falso dello Spezia, principale inseguitrice.

Numeri e protagonisti

Pisa promosso in Serie A dopo 34 anni

promosso in Serie A dopo Allenatore: Pippo Inzaghi , alla seconda promozione personale

, alla seconda promozione personale Esordio in B per Louis Buffon , 17 anni, attaccante

, 17 anni, attaccante Sassuolo già promosso settimane prima

già promosso settimane prima Monza retrocesso con anticipo, peggior squadra del campionato

Il prossimo campionato vedrà quindi il ritorno del Pisa e l’addio del Monza, in un continuo intreccio tra storie, famiglie e grandi nomi del calcio italiano.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/