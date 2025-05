Jury Chechi e Antonio Rossi vincono Pechino Express 2025. I Medagliati hanno conquistato il gradino più alto del podio al termine di un viaggio lungo oltre 6000 chilometri, attraversando Filippine, Thailandia e Nepal.

La finale si è chiusa con l’arrivo al Tempio di Uma Maheshwor, luogo scelto per il Tappeto Rosso conclusivo. I due campioni olimpici hanno battuto nell’ultimo tratto la coppia dei Complici, formata da Dolcenera e Gigi Campanile. Terzo posto per gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, eliminati nella prima parte della puntata.

Un’edizione tra sport, emozione e amicizia

Sin dalla prima tappa, i Medagliati erano tra i favoriti. Le aspettative sono state confermate lungo tutto il percorso: forza fisica, resistenza, capacità strategica, ma anche complicità umana. Jury e Antonio si sono dimostrati affiatati e determinati. Hanno superato prove immunità, vinto diverse tappe intermedie, e hanno mantenuto una condotta costante e vincente fino al traguardo finale.

Il tutto accompagnato da uno spirito leale, con il piacere di condividere la fatica e la bellezza del viaggio. Più che una gara, per loro è stata una nuova sfida da vivere insieme, da amici.

Le altre coppie finaliste

I Complici

La coppia Dolcenera–Campanile, soprannominata Complici, ha vissuto questa avventura con grande entusiasmo. Oltre trent’anni di legame tra vita e lavoro, consolidati anche davanti a zaini e prove di resistenza. Il loro secondo posto è stato accolto con grande emozione e soddisfazione.

Gli Estetici

Terzo posto per gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Amici nella vita, hanno portato leggerezza, ironia e spirito curioso in ogni tappa. Sono stati eliminati a metà dell’ultima puntata, nel primo Tappeto Rosso. Anche se non vincitori, si sono guadagnati affetto e simpatia da parte del pubblico.

La finale a Katmandu: tra templi e sfide

L’ultima tappa è partita dalla Skywalk Tower di Katmandu, proseguendo poi verso le tre Durbar Square della valle: Katmandu, Patan e Bhaktapur. Tre piazze storiche, veri musei a cielo aperto, ricchi di templi e santuari.

Il primo Tappeto Rosso è stato posto vicino al Tempio di Pashupatinath, uno dei luoghi sacri più importanti del Nepal, dove si svolgono i riti di cremazione sul fiume Bagmati. In quel contesto spirituale e intenso, è stata annunciata l’eliminazione degli Estetici.

Poi il duello finale: Medagliati contro Complici, verso il traguardo al Tempio di Uma Maheshwor. Tra tamburi e danze rituali, il verdetto finale ha premiato Jury e Antonio. L’ennesima medaglia simbolica per due leggende dello sport italiano.

La conduzione

Il programma è stato guidato da Costantino della Gherardesca, volto storico di Pechino Express, affiancato in questa edizione dall’inviato speciale Fru. Insieme hanno accompagnato le coppie in un viaggio emozionante tra culture, fatica e storie personali.