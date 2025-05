Enrico Nigiotti torna con “Passatempo”: il nuovo singolo in uscita il 16 maggio

Un inno spensierato all’estate, tra nostalgia luminosa e voglia di libertà. Al via anche il Summer Tour 2025

Enrico Nigiotti torna con un nuovo singolo: “Passatempo”, in uscita venerdì 16 maggio per Columbia Records/Sony Music, sarà da quel giorno in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano è già disponibile in pre-save, in attesa di diventare una delle colonne sonore dell’estate 2025.

Un brano tra sole, mare e leggerezza

Con “Passatempo”, il cantautore livornese classe 1987 propone una canzone solare, spensierata, danzereccia, che unisce il profumo salmastro delle coste italiane con un riff di chitarra leggero e sonorità pop coinvolgenti. Un brano che profuma di libertà e ricordi, perfetto per accompagnare la stagione estiva.

Le parole dello stesso Nigiotti aiutano a capire lo spirito del brano:

“Volevo scrivere una canzone che catturasse quella malinconia luminosa che affiora quando ripensi a un’estate lontana, a un momento in cui tutto sembrava semplice e leggero. È una nostalgia che scalda, non ferisce — un ricordo che illumina la distanza tra la quieta ripetitività del presente e la libertà senza tempo delle vacanze vissute davvero”.

Un artista autentico, tra successi e collaborazioni

Enrico Nigiotti, già apprezzato per brani come Tu sei per me, si conferma uno degli artisti più sinceri e riconoscibili della scena musicale italiana. Ha collaborato con nomi importanti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Olly, e continua a distinguersi per il suo linguaggio diretto e la capacità di raccontare emozioni vere.

I suoi concerti sono esperienze essenziali e coinvolgenti, dove la musica resta sempre al centro, senza fronzoli. È proprio sul palco che Nigiotti dà il meglio di sé, creando una connessione diretta e intensa con il pubblico.

Il Summer Tour 2025

Con l’arrivo dell’estate, Nigiotti sarà di nuovo protagonista dal vivo, con il suo SUMMER TOUR 2025, organizzato da A1 Concerti. Un tour che attraversa l’Italia, tra piazze e festival, con un repertorio che unisce i suoi grandi successi e i nuovi brani.

Prime date annunciate:

01 giugno – Pescara @ Porto Turistico

– Pescara @ Porto Turistico 20 giugno – Piacenza @ Palazzo Farnese

– Piacenza @ Palazzo Farnese 28 giugno – Nule (SS) @ Piazza San Pietro

– Nule (SS) @ Piazza San Pietro 13 luglio – San Venanzo (TR) @ Incanto d’Estate Festival

– San Venanzo (TR) @ Incanto d’Estate Festival 29 luglio – Arezzo @ Fortezza Medicea

– Arezzo @ Fortezza Medicea 09 agosto – Castiglioncello (LI) @ Castello Pasquini

– Castiglioncello (LI) @ Castello Pasquini 12 agosto – Civitavecchia @ Civitavecchia Summer Festival

– Civitavecchia @ Civitavecchia Summer Festival 27 settembre – Sant’Antonio di Gallura (SS) @ Piazza della Chiesa

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo Passatempo e ritrovare il suono inconfondibile di un artista capace di parlare al cuore.