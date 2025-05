Sabato 10 maggio, alle 15.00 su Rai 1, torna Passaggio a Nord Ovest, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, pronto a condurre i telespettatori in un viaggio tra luoghi sorprendenti, storie nascoste e panorami da togliere il fiato.

Anche in questa puntata, Angela accompagnerà il pubblico tra natura, storia e civiltà, con filmati girati in Italia e all’estero, come sempre con uno sguardo curioso e mai banale.

Sulle vette del Monte Bianco

Il viaggio inizia tra le vette innevate del Monte Bianco, una delle meraviglie naturali più imponenti d’Europa. Descritto come una vera “cattedrale gotica” della natura, il massiccio si estende per circa 40 chilometri.

Alberto Angela porterà gli spettatori anche all’interno della montagna: il percorso sotterraneo che dalla stazione della funivia di Punta Helbronner conduce al rifugio Torino e al ghiacciaio del Gigante mostra un volto meno noto ma affascinante del Monte Bianco, fatto di ingegneria e sfide climatiche.

Cuba: dove nascono i sigari habanos

Dalle Alpi si vola idealmente a Cuba, nella remota punta occidentale dell’isola, nella Valle di Viñales. Qui, sotto le imponenti formazioni calcaree chiamate Mogotes, si coltiva una delle piante simbolo del Paese: il tabacco.

Il programma entrerà in una manifattura a Pinar del Rio, per osservare da vicino come nascono i sigari cubani, i celebri puros habanos, veri e propri simboli culturali di Cuba.

I canali nascosti di Parigi

Si cambia scenario con una tappa in Francia, per scoprire un lato poco noto di Parigi: i suoi canali storici. Costruiti a partire dal 1802 su decisione di Napoleone Bonaparte, questi corsi d’acqua forniscono ancora oggi acqua potabile alla città e sono stati fondamentali per il trasporto di merci e persone.

Attraverso immagini e racconti, Passaggio a Nord Ovest mostrerà come questi canali abbiano contribuito alla crescita urbana della capitale, al pari di simboli noti come la Torre Eiffel e il Louvre.

Sui fondali dello Stretto dei Dardanelli

La puntata si chiuderà in Turchia, nello Stretto dei Dardanelli, teatro di importanti battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Qui, i fondali marini sono un vero museo subacqueo: tra i relitti si cela la storia della corazzata francese Bouvet, affondata in circostanze ancora da chiarire.

Una squadra di ricercatori analizzerà i resti del relitto, a 70 metri di profondità, cercando di ricostruire i momenti drammatici in cui la flotta franco-britannica perse numerose navi in un solo giorno.