Sabato 3 maggio, alle 15.00 su Rai1, torna Passaggio a nord ovest, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela. In questa puntata, il pubblico verrà accompagnato in un viaggio ricco di storia, scienza e bellezza. La tappa principale sarà Praga, ma non mancheranno incursioni nell’antica Roma, nei Caraibi e nell’arte europea.

La puntata inizia proprio a Praga, capitale della Repubblica Ceca. Città affascinante, costruita lungo le rive del fiume Moldava, è un concentrato di simboli e storia. Alberto Angela parte dal celebre Ponte Carlo, uno dei più iconici dell’Europa centrale, per poi raggiungere la maestosa Cattedrale di San Vito. Questo edificio è molto più di un luogo sacro: qui furono incoronati decine di regnanti boemi e sono custodite reliquie e il tesoro della corona boema.

Ma Praga conserva anche un altro gioiello, unico al mondo: il più antico orologio astronomico del pianeta. Funziona ancora oggi e il suo meccanismo risale al 1402. Frutto del lavoro di un orologiaio e di un astronomo, rappresenta una perfetta unione tra scienza, arte e fede.

Dalla capitale ceca si passa poi a un altro racconto affascinante: la relazione tra uomo e cane. Un legame antico, nato oltre 15.000 anni fa, quando il lupo iniziò a condividere il proprio spazio con l’essere umano. La puntata esplora questa convivenza unica in natura, che ha segnato l’evoluzione di entrambe le specie. Gli scienziati oggi cercano di capire dove e come sia nato questo rapporto e quali effetti abbia avuto nello sviluppo sociale e comportamentale dell’uomo e del cane.

Lo sguardo di Passaggio a nord ovest si sposta poi indietro nel tempo, fino all’epoca dell’esercito romano. In particolare, si analizza la campagna di Giulio Cesare in Gallia. Un successo che non fu dovuto solo alla forza e all’esperienza dei suoi legionari, ma anche alla rigida organizzazione militare e alle opere ingegneristiche realizzate sul campo. Ponti, accampamenti, strutture difensive: elementi strategici che fecero la differenza in molte delle battaglie più dure del conflitto.

La puntata prosegue nei Caraibi, lontano dalla classica immagine di spiagge e mare turchese. L’isola di Porto Rico, infatti, custodisce una parte selvaggia e montuosa, che racconta la storia degli indiani Taino. Questa popolazione amerindia, dominante prima dell’arrivo degli europei, era considerata estinta dopo secoli di colonizzazione. Ma le sue tracce sono vive ancora oggi, nella cultura, nelle pratiche religiose e nei discendenti che abitano l’isola.

Infine, spazio all’arte con “Passaggio alla Mostra”, che porta i telespettatori al Museo Civico di San Domenico di Forlì. Qui è allestita la mostra “Il ritratto dell’artista. Nello specchio di Narciso”, che racconta la storia dell’autoritratto dal mondo antico al Novecento. In esposizione ci sono oltre 200 capolavori, provenienti da tutta Europa. Un percorso che mette in relazione il volto, la maschera e l’immagine di sé, anticipando il linguaggio visivo del selfie contemporaneo.

Passaggio a nord ovest si conferma così un programma capace di spaziare tra epoche e luoghi, offrendo ogni volta uno sguardo originale su ciò che ci circonda o ci ha preceduti.