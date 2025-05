Il Parma cade in casa contro un Como cinico e concreto, incassando una sconfitta per 1-0 che pesa soprattutto per come è maturata. I crociati, padroni del gioco nella ripresa e protagonisti di diverse occasioni da gol, pagano a caro prezzo un errore difensivo che consente agli ospiti di siglare il gol partita con Gabriel Strefezza, entrato dalla panchina. Il Como, al suo quinto successo consecutivo, entra tra le prime dieci della classifica, mentre per il Parma la lotta salvezza si complica.

Primo tempo bloccato, poi Parma pericoloso

La gara è iniziata con un ritmo basso e con entrambe le squadre impegnate in un insistito possesso palla nella propria metà campo. Tentativi di impostazione dal basso spesso lenti e prevedibili, con pochi reali affondi offensivi. La partita ha faticato a decollare, con il Como più intraprendente e il Parma poco incisivo.

L’unico vero lampo della prima frazione arriva al 42′: su corner del Como, Kempf svetta di testa e indirizza verso l’angolino, ma Suzuki compie un intervento prodigioso salvando il risultato.

Poco dopo, il Parma sfiora il vantaggio: Bonny protegge bene palla in area e serve Pellegrino, che da posizione favorevolissima calcia alto sopra la traversa.

Ripresa dominata dal Parma, ma senza gol

Il secondo tempo si apre con due grandi occasioni per il Parma:

Al 46′, Perrone rischia l’autogol deviando un cross di Hainaut .

rischia l’autogol deviando un cross di . Sul calcio d’angolo seguente, Pellegrino stacca in modo perfetto ma la palla colpisce in pieno la traversa.

Al 13′, ancora Parma pericoloso: altro cross di Hainaut, stavolta per Valeri, che in spaccata manca la porta per pochi centimetri.

Il Como resta a guardare, ma al 27′ ha una grande occasione: errore difensivo del Parma e Ikoné si ritrova solo davanti a Suzuki, ma sbaglia clamorosamente calciando sull’esterno della rete.

Subito dopo, entra in campo Adrian Benedyczak, al rientro dopo un anno di stop per infortunio alla caviglia, subentrando a un generoso Pellegrino.

Como cinico e Strefezza decisivo

Il Parma prova a colpire in contropiede al 32′, ma l’ultimo passaggio di Valeri per Ondrejka viene intercettato. Il Como punisce subito dopo: su un cross di Ikoné, la difesa del Parma sbaglia ancora, Douvikas controlla male ma il pallone arriva sui piedi di Strefezza, che da pochi metri firma l’1-0.

Finale incredibile: Man sbaglia il pareggio a porta vuota

Nel recupero, al minuto 93′, il Parma ha una chance enorme per pareggiare: Dennis Man, appena entrato, viene servito da Valeri con la porta completamente sguarnita, ma calcia alto da tre metri. Un errore pesantissimo.

Il romeno ci prova ancora due volte nei minuti successivi:

Una volta para Butez .

. L’altra il tiro esce di poco.

Il Parma esce sconfitto, e oltre al danno arriva anche la beffa, perché i crociati avrebbero meritato almeno un punto. Il Como, invece, con un solo tiro in porta nel secondo tempo, porta a casa l’intera posta e prosegue la sua striscia positiva.

Ora per il Parma la situazione si fa più complessa: la salvezza è ancora possibile, ma servono punti e concretezza nelle prossime giornate.