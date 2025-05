I Papi di nome Leone: da Leone I a Leone XIV, una storia millenaria

Nel corso della storia della Chiesa cattolica, il nome “Leone” è stato scelto da diversi pontefici, ciascuno con un impatto significativo nel proprio tempo. Con l’elezione di Leone XIV nel 2025, è opportuno ripercorrere la storia dei suoi predecessori che hanno portato questo nome

I Papi di nome Leone

Leone I (440–461) – Leone Magno

Conosciuto come “Leone Magno”, è stato il primo Papa a ricevere questo titolo. È celebre per aver incontrato Attila per dissuaderlo dall’invadere Roma e per il suo ruolo nel Concilio di Calcedonia.

Leone II (682–683)

Di origini siciliane, ha ratificato le decisioni del Terzo Concilio di Costantinopoli e ha promosso la musica sacra nella liturgia.

Leone III (795–816)

Ha incoronato Carlo Magno come Imperatore del Sacro Romano Impero nel 800, rafforzando l’alleanza tra la Chiesa e l’Impero.

Leone IV (847–855)

Ha fortificato Roma costruendo le Mura Leonine per difendersi dalle incursioni saracene e ha promosso la ricostruzione di chiese danneggiate.

Leone V (903)

Il suo pontificato durò solo pochi mesi prima di essere deposto.

Leone VI (928)

Il suo breve pontificato durò circa sette mesi durante un periodo di instabilità politica noto come “Saeculum obscurum”.

Leone VII (936–939)

Ha cercato di riformare la Chiesa e ha sostenuto l’abbazia di Cluny.

Leone VIII (963–965)

Inizialmente considerato antipapa, è stato poi riconosciuto come papa legittimo.

Leone IX (1049–1054)

Ha promosso riforme ecclesiastiche e ha combattuto la simonia e il celibato clericale.

Leone X (1513–1521)

Nato Giovanni de’ Medici, è stato un mecenate delle arti durante il Rinascimento e ha coinciso con l’inizio della Riforma protestante.

Leone XI (1605)

Nato Alessandro Ottaviano de’ Medici, il suo pontificato durò solo 27 giorni.

Leone XII (1823–1829)

Ha cercato di restaurare l’autorità papale dopo l’era napoleonica e ha promosso la moralità pubblica.

Leone XIII (1878–1903)

Noto per l’enciclica “Rerum Novarum”, ha promosso il dialogo tra Chiesa e mondo moderno.

Leone XIV (2025–presente)

Nato Robert Francis Prevost a Chicago nel 1955, è stato eletto Papa nel maggio 2025, diventando il primo pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica. Con una lunga esperienza missionaria in Perù e un ruolo chiave nella Curia romana, la sua elezione rappresenta una svolta storica.