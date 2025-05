“Aiutateci a costruire ponti per una pace disarmata e disarmante”: il primo discorso di Papa Leone XIV

L’8 maggio 2025, dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro, il nuovo pontefice, Papa Leone XIV, ha pronunciato il suo primo discorso, rivolgendosi ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro e al mondo intero. Le sue parole hanno sottolineato l’importanza della pace, dell’unità e del dialogo.

Un messaggio di pace

“La pace sia con tutti voi”, ha esordito il Papa, richiamando il saluto del Cristo Risorto. Ha poi proseguito: “Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli e ogni terra segnata dalla guerra” .

Il pontefice ha descritto la pace come “una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante”, sottolineando che essa “proviene da Dio, che ci ama tutti incondizionatamente” .

Un richiamo all’unità e al dialogo

Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a “costruire ponti con il dialogo e l’incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace” . Ha inoltre espresso gratitudine per la sua elezione e la volontà di guidare la Chiesa in unità, promuovendo il dialogo, l’incontro e l’amore come mezzi per costruire ponti e servire l’umanità.

Il ricordo di Papa Francesco

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha ricordato il suo predecessore, Papa Francesco, affermando: “Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole, ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo, al mondo intero. Quella mattina del giorno di Pasqua”.

Un appello alla Chiesa sinodale

Il nuovo pontefice ha espresso il desiderio di una Chiesa sinodale, vicina a chi soffre, e ha concluso il suo discorso con una preghiera all’Ave Maria per implorare la pace e l’aiuto della Madonna.