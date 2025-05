Papa Leone XIV: nuovo profilo Instagram e continuità social su X

Papa Leone XIV prosegue la linea comunicativa del suo predecessore, confermando la presenza ufficiale della Santa Sede sui social media. Lo ha annunciato oggi il Dicastero per la Comunicazione, specificando che l’attività digitale del pontefice continuerà con nuovo slancio e piena continuità.

Su X resta attivo l’account @Pontifex

La Santa Sede manterrà attivo l’account @Pontifex su X (ex Twitter), aperto nel 2012 da Papa Benedetto XVI e successivamente gestito da Papa Francesco. L’account, aggiornato in nove lingue, continuerà a essere il canale principale per i messaggi ufficiali del Santo Padre.

Su Instagram nasce “@Pontifex – Pope Leo XIV”

Su Instagram, invece, si apre una nuova fase: il profilo ufficiale sarà “@Pontifex – Pope Leo XIV”, in continuità con l’account @Franciscus di Papa Francesco, che diventerà ora un archivio “Ad Memoriam”. Questo passaggio simboleggia il rispetto per il pontificato precedente, pur avviando una nuova presenza visiva, più diretta e aggiornata.

Un ecosistema digitale da milioni di follower

Con oltre 52 milioni di follower complessivi e più di 50.000 post pubblicati in poco più di un decennio, l’ecosistema social vaticano rappresenta una delle presenze religiose più strutturate e attive al mondo.

Durante il 2020, anno segnato dalla pandemia e dal lockdown globale, i messaggi del pontefice hanno raggiunto 27 miliardi di visualizzazioni: un dato che sottolinea l’impatto globale della comunicazione digitale vaticana anche in situazioni straordinarie.

Comunicazione spirituale, anche nel digitale

Confermare la presenza online significa per Papa Leone XIV proseguire un dialogo costante e diretto con milioni di fedeli e curiosi nel mondo, valorizzando i linguaggi contemporanei della fede e rendendo il messaggio della Chiesa accessibile a tutti, anche attraverso smartphone e piattaforme social.