Oroscopo settimanale dal 19 al 25 maggio 2025: le previsioni segno per segno

Ultima settimana piena del mese di maggio prima dell’arrivo dell’estate astrologica. Il Sole entra in Gemelli e porta leggerezza, scambi mentali e un clima di socialità in tutti i segni. Le energie si fanno più dinamiche e curiose. Ecco le previsioni settimanali.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Comunicazione e spontaneità daranno slancio ai rapporti.

Lavoro: Settimana brillante per nuove collaborazioni.

Benessere: Recupero mentale e fisico.

Voto: 9

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Ancora sotto il segno della stabilità e della dolcezza.

Lavoro: Consolidamenti e conferme.

Benessere: Energia costante.

Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Settimana positiva per flirt e incontri interessanti.

Lavoro: Il Sole nel tuo segno porta nuove idee e voglia di emergere.

Benessere: Grinta ritrovata.

Voto: 9

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Buona sintonia, ma evita inutili malinconie.

Lavoro: Periodo costruttivo, anche se richiede pazienza.

Benessere: Cerca più leggerezza.

Voto: 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Fascino irresistibile, ma cerca di non essere troppo centrato su te stesso.

Lavoro: Buon momento per esprimere le tue qualità.

Benessere: Energia in aumento.

Voto: 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Piccoli attriti in vista, ma chiaribili con dolcezza.

Lavoro: Ottima lucidità, ideale per pianificare il futuro.

Benessere: Mantieni la mente attiva.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Il dialogo sarà la tua arma vincente.

Lavoro: Buone notizie in arrivo da contatti inattesi.

Benessere: Equilibrio da coltivare.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Settimana passionale, ma attenzione alle parole.

Lavoro: Possibili novità inaspettate.

Benessere: Meglio dosare l’energia.

Voto: 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Forte attrazione verso nuove conoscenze.

Lavoro: Novità professionali molto stimolanti.

Benessere: Spirito di avventura al massimo.

Voto: 9

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Relazioni solide e concrete, ma evita freddezza.

Lavoro: Settimana produttiva, specie sul lungo periodo.

Benessere: Forma fisica stabile.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Emozioni in fermento e voglia di stupire.

Lavoro: Creatività e nuove ispirazioni.

Benessere: Ottima vitalità.

Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Sensibilità in primo piano, ma attenzione ai fraintendimenti.

Lavoro: Buon periodo per le attività artistiche e sociali.

Benessere: Alternanza di energia: ascolta il tuo corpo.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Ariete, Toro, Gemelli, Sagittario, Acquario (9) Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Capricorno, Pesci (8) Cancro (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Gemelli, Ariete, Acquario

Flop: Cancro