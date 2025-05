Oroscopo settimanale dal 12 al 18 maggio 2025: le previsioni segno per segno

La settimana che precede l’ingresso del Sole in Gemelli è segnata da movimento, decisioni importanti e una nuova voglia di leggerezza. Le stelle suggeriscono di lasciare andare ciò che appesantisce e fare spazio al nuovo. Ecco cosa prevedono per ogni segno.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Ritrovi entusiasmo e complicità. I single sono favoriti da incontri stimolanti.

Lavoro: Buon momento per avviare progetti lasciati in sospeso.

Benessere: Ottima ripresa fisica.

Voto: 8

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Relazioni stabili e profonde. Settimana perfetta per chi vuole fare un passo importante.

Lavoro: Le soddisfazioni arrivano, specialmente per chi lavora in proprio.

Benessere: Buona centratura interiore.

Voto: 9

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Più armonia e voglia di stare insieme. Per i single, flirt interessanti.

Lavoro: Idee brillanti, ora più concrete.

Benessere: Mente lucida, ma attenzione al riposo.

Voto: 8

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Settimana romantica, ma evita di rifugiarti troppo nel passato.

Lavoro: Novità positive, ma richiedono flessibilità.

Benessere: Cura il sonno e l’alimentazione.

Voto: 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Passione e charme in crescita. Grande attrazione per chi è in cerca.

Lavoro: La tua intraprendenza ti distingue.

Benessere: Energia stabile.

Voto: 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Voglia di intimità e sicurezza.

Lavoro: Bene la parte organizzativa, ma lascia spazio anche all’ispirazione.

Benessere: Ritmo regolare.

Voto: 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: I rapporti migliorano grazie al dialogo. Serenità in coppia.

Lavoro: Una decisione presa con calma si rivelerà vincente.

Benessere: Ottima armonia.

Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Profondità emotiva e sintonia con chi ami.

Lavoro: Un’intuizione si dimostra preziosa.

Benessere: Ottimo recupero.

Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Settimana vivace e piena di stimoli.

Lavoro: Buone notizie in arrivo, ma resta con i piedi per terra.

Benessere: Vitalità e buonumore.

Voto: 9

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Più disponibilità e meno rigidità portano nuove emozioni.

Lavoro: Successo per chi si è impegnato con costanza.

Benessere: Ottimo self-control.

Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Giornate sorprendenti, con emozioni fuori programma.

Lavoro: Arrivano contatti interessanti e collaborazioni stimolanti.

Benessere: Voglia di cambiare abitudini.

Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Tanta sensibilità e desiderio di affetto autentico.

Lavoro: Settimana creativa, soprattutto per chi lavora con l’arte o la comunicazione.

Benessere: Meglio rispetto alle scorse settimane.

Voto: 8

Classifica dei segni zodiacali

Toro, Leone, Scorpione, Sagittario, Acquario (9) Ariete, Gemelli, Vergine, Bilancia, Capricorno, Pesci (8) Cancro (7)

Segni top e flop della settimana

Top: Toro, Scorpione, Acquario

Flop: Cancro