Orologi di lusso usati e certificati: come e perché valutare questa opzione

Si ha da sempre il desiderio di avere un segnatempo prestigioso e si è alla ricerca di un’offerta che possa proporne uno non più disponibile sul mercato o un pezzo unico? La soluzione potrebbe essere l’acquisto di un orologio di lusso usato e certificato.

Si tratta di una scelta sempre più comune e sicuramente ideale per chi vuole possedere un orologio speciale ed esclusivo che, seppur vissuto, presenta una qualità eccellente.

Considerare questa opzione, poi, ha anche i suoi vantaggi, a patto che si sappia come muoversi.

Approfondiamo quindi l’argomento e cerchiamo di capire perché un secondo polso di lusso può essere un ottimo acquisto e come valutarlo al meglio.

Orologi di lusso usati: i vantaggi di averne uno

Che si sia un collezionista, un appassionato di alta orologeria o semplicemente un professionista che tiene al proprio status, il second hand può essere una buona scelta.

Il primo vantaggio indiscutibile è la possibilità di trovare modelli fuori produzione. Molti dei secondo polso più ricercati, infatti, sono proprio gli “introvabili” perché non più tra i cataloghi, o pezzi unici quasi impossibili da trovare.

Pur essendo usati, questi orologi si presentano in condizioni talmente perfette da sembrare nuovi. Questo perché non è raro che questi pezzi siano appartenuti a collezionisti attenti o a proprietari che hanno avuto la cura di conservarli in modo impeccabile fino alla vendita.

Se poi si ha in mente un preciso modello, magari vintage, allora l’usato può dare molte più probabilità di trovare quello che si sta cercando, evitando anche lunghe attese prima di ricevere e indossare il nuovo orologio.

Acquisto di un orologio di lusso usato: affidarsi sempre a rivenditori affidabili

L’acquisto di un orologio usato può nascondere insidie se non si sa cosa guardare. Le gioiellerie specializzate seguono procedure rigorose per attestare l’autenticità e le condizioni degli orologi di lusso usati e certificati. Questo garantisce all’acquirente di ottenere un prodotto sicuro e in condizioni impeccabili. In questo contesto.

In questo contesto, realtà molto note propongono – sia online che in negozio – cataloghi molto interessanti, come è il caso di Pisa 1940, che presenta ai propri clienti un’ampia scelta di second hand di ottima qualità, offrendo anche in store un eccellente servizio di valutazione dell’usato in caso di permuta.

Grosso modo, gli esperti esaminano per bene il pezzo in questione, verificandone la storia e valutando ogni dettaglio per escludere la presenza di parti non originali.

Dopo il controllo dell’autenticità, viene ispezionato anche lo stato di conservazione e ogni orologio viene accompagnato da una nuova garanzia. Questo offre un ulteriore sicurezza rispetto a un acquisto da privato, dove è presente il rischio di imbattersi in frodi o in pezzi problematici.

Affidarsi solo a rivenditori affidabili e specializzati elimina ogni pericolo di questo tipo e garantisce qualità e sicurezza.

Come valutare l’acquisto di un orologio di lusso usato

Quando si acquista un secondo polso è importante esaminarlo in ogni sua parte, guardando attentamente il quadrante, il vetro, la cassa e il cinturino. Un orologio con segni di usura evidenti potrebbe non essere stato trattato con cura. Inoltre, è bene assicurarsi che il movimento sia in perfette condizioni: a questo scopo si può richiedere una revisione recente o un certificato di funzionamento da un orologiaio qualificato.

Un segnale d’allarme che può mettere in guardia è poi il prezzo. Se un prezzo sembra troppo vantaggioso rispetto alla media di mercato, potrebbe esserci qualcosa che non va. È quindi importante controllare sempre il valore reale del modello che si sta acquistando e confrontare le quotazioni tra diversi rivenditori.