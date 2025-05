Napoli-Genoa 2-2: pareggio che riapre la corsa scudetto

Il Napoli si fa raggiungere due volte dal Genoa al Maradona e chiude sul 2-2 una partita che poteva blindare il primo posto in classifica. Ora l’Inter è a un solo punto di distanza, rendendo incandescente la corsa scudetto a sole due giornate dalla fine del campionato.

Primo tempo: botta e risposta con autogol sfortunato

La partita inizia subito in salita per i partenopei: al 13′ Lobotka è costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia, sostituito da Gilmour.

Al 15′ il Napoli trova il vantaggio con Lukaku, che finalizza un preciso assist di McTominay e porta gli azzurri sull’1-0.

Il pareggio arriva al 32′ in modo rocambolesco: Ahanor colpisce il palo, la palla rimbalza sfortunatamente su Meret e finisce in rete per l’1-1.

Seconda frazione: Raspadori illude, Vasquez gela il Maradona

Nella ripresa il Napoli riparte con maggiore determinazione e al 64′ Raspadori riporta avanti gli azzurri con un potente sinistro, ancora su assist di McTominay, autore di una prestazione sontuosa.

Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, arriva la seconda beffa per i padroni di casa: all’84′ Vasquez pareggia di testa su cross di Martin, gelando il Maradona e riaccendendo la corsa scudetto.

Classifica e scenario finale

Con questo risultato, la situazione al vertice si fa estremamente interessante:

Napoli : 78 punti

: 78 punti Inter: 77 punti (una partita in meno)

Il Napoli dovrà gestire il vantaggio minimo nelle ultime due giornate, affrontando il Parma in trasferta e il Cagliari in casa. L’Inter, che ha ancora una partita da recuperare, giocherà contro Lazio e Como.

Un pareggio che rimette tutto in discussione e promette un finale di stagione al cardiopalma per lo scudetto, con il Napoli che vede sfumare una ghiotta occasione per chiudere i conti ma che mantiene ancora il destino nelle proprie mani.