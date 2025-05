Domenica 11 maggio 2025, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona, si gioca Napoli-Genoa, match valido per la 36ª giornata di Serie A. Il Napoli, in piena corsa per lo scudetto, affronta un Genoa già salvo ma desideroso di chiudere bene la stagione.

Precedenti tra Napoli e Genoa

Napoli e Genoa si sono affrontate 126 volte in tutte le competizioni. Il bilancio vede 48 vittorie per il Napoli, 42 pareggi e 36 vittorie per il Genoa. In casa, il Napoli ha ottenuto 19 vittorie su 37 incontri. L’ultima vittoria del Genoa a Napoli risale al 2009.

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2)

Portiere : Meret

: Meret Difensori : Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola

: Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola Centrocampisti : McTominay, Gilmour, Anguissa, Politano

: McTominay, Gilmour, Anguissa, Politano Attaccanti : Raspadori, Lukaku

: Raspadori, Lukaku Allenatore: Conte

Genoa (4-2-3-1)

Portiere : Leali

: Leali Difensori : Martin, Vasquez, De Winter, Sabelli

: Martin, Vasquez, De Winter, Sabelli Centrocampisti : Frendrup, Masini

: Frendrup, Masini Trequartisti : Zanoli, Messias, Vitinha

: Zanoli, Messias, Vitinha Attaccante : Pinamonti

: Pinamonti Allenatore: Vieira

Dove vedere la partita

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 214 di Sky (Zona DAZN). La partita inizierà alle ore 20:45.

Curiosità

Il Napoli ha vinto l’ultima sfida contro il Genoa per 2-1.

Il Genoa non vince a Napoli dal 2009

Conclusione

Napoli-Genoa si preannuncia come una partita importante per i padroni di casa, che vogliono mantenere viva la corsa scudetto. Il Genoa cercherà di congedarsi dal proprio pubblico con una buona prestazione.