Monza – Atalanta, 4 maggio 2025: probabili formazioni e curiosità

Monza vs Atalanta: Sfida tra Ultimi e Terzi

Domenica 4 maggio 2025, ore 15:00 allo U-Power Stadium si affrontano Monza e Atalanta nella 35ª giornata di Serie A. Il Monza, ultimo in classifica con 15 punti, è vicino alla retrocessione matematica. L’Atalanta, terza con 65 punti, punta a consolidare la sua posizione per la qualificazione alla Champions League.

Situazione delle Squadre

Monza: Retrocessione Imminente

Il Monza è ultimo in classifica con 15 punti dopo 34 giornate. La squadra di Nesta ha avuto una stagione difficile, con solo 3 vittorie e 6 pareggi. Nonostante la retrocessione quasi certa, i brianzoli cercheranno di onorare le ultime partite.

Atalanta: Obiettivo Champions League

L’Atalanta è terza in classifica con 65 punti, a tre lunghezze dall’Inter seconda. La squadra di Gasperini è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e una vittoria contro il Monza sarebbe fondamentale per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Probabili Formazioni

Monza (3-5-2)

Portiere : Turati

: Turati Difensori : Pedro Pereira, Caldirola, Palacios

: Pedro Pereira, Caldirola, Palacios Centrocampisti : Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos

: Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos Attaccanti: Mota, Caprari

Allenatore: Nesta

Indisponibili: Zeroli, Izzo, D’Ambrosio, Gagliardini, Pessina, Ganvoula, Keita

Squalificati: Carboni

Atalanta (3-4-2-1)

Portiere : Carnesecchi

: Carnesecchi Difensori : Kossounou, Hien, Djimsiti

: Kossounou, Hien, Djimsiti Centrocampisti : Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta

: Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta Trequartisti : Pasalic, Lookman

: Pasalic, Lookman Attaccante: Retegui

Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Kolasinac, Scalvini, Scamacca, Palestra

Precedenti e Curiosità

Il Monza ha perso tutte le tre partite di Serie A giocate contro l’Atalanta.

di Serie A giocate contro l’Atalanta. L’ Atalanta ha vinto l’ultima trasferta a Monza per 2-0 .

. Il Monza ha il peggior attacco del campionato con 25 gol segnati.

con 25 gol segnati. L’Atalanta ha la seconda miglior difesa con 31 gol subiti.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.