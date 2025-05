Monica Setta: “Il mio rimpianto più grande? Non aver fatto l’Isola dei famosi”

Il pentimento di Monica Setta

Monica Setta, giornalista e conduttrice, ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair che il suo più grande rimpianto è non aver partecipato a L’Isola dei Famosi quando le fu proposto nel 2005 e nel 2016. Ha spiegato che all’epoca rifiutò per non lasciare soli i suoi genitori, ma oggi considera quella decisione un errore.

La carriera di Monica Setta

Setta ha costruito una carriera solida nel giornalismo e nella televisione. Ha lavorato in diverse trasmissioni, tra cui Domenica In, UnoMattina in famiglia e Storie di donne al bivio. Quest’ultimo programma, da lei ideato e condotto, ha ottenuto buoni risultati di ascolto su Rai 2.

Il successo di “Storie di donne al bivio”

Storie di donne al bivio è un talk show in cui tre donne raccontano momenti cruciali della loro vita. Il programma ha avuto diverse edizioni, inclusi spin-off come Storie di donne al bivio Weekend e Storie di donne al bivio Prima serata.

Finale di stagione

La puntata finale di Storie di donne al bivio Weekend va in onda sabato 3 maggio 2025 alle 15 su Rai 2. Tra le ospiti: Pamela Prati, Simona Tagli, Chiara Boni, Patrizia Rossetti, Alessandra Tripoli ed Emanuela Folliero.