Monica Setta a Vanity Fair: “L’imitazione al GialappaShow? Mi dispiace per le minacce sui social”

La determinazione e l’indipendenza sono tratti distintivi della carriera di Monica Setta, che nell’intervista a Vanity Fair non nasconde il suo percorso professionale costruito senza appoggi esterni. «Non ho compagni potenti, non ho mariti potenti e non ho raccomandazioni. Se sono andata avanti nel lavoro e nella vita è solo grazie alla mia bravura», confida ai microfoni di Mario Manca, firma importante della rivista.

La conduttrice, visibilmente entusiasta per il debutto in prima serata su Rai2 del suo “Storie di donne al bivio” il 24 giugno e il 1° luglio, affronta con franchezza il tema dell’imitazione che l’ha recentemente coinvolta. «Sono una donna che fa parlare», spiega a Vanity Fair, «e ormai so che qualsiasi cosa faccia finisce sempre sotto la lente di ingrandimento».

Le minacce dopo l’imitazione al GialappaShow

«Sono convinta che la satira faccia bene e che sia nata per dare fastidio e lasciare spiazzati, ma mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’Incredibile Hulk. Io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro. E questo ha scatenato diverse reazioni».

Le conseguenze di questa rappresentazione sono state serie, come racconta la stessa conduttrice: «Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire: questo mi ha spaventata, ed è per questo, anche alla luce di diversi messaggi di morte, che ho fatto un esposto agli uffici della squadra mobile della Questura di Roma contro ignoti. Ho una mamma di 92 anni e una figlia che vivono con me: leggere messaggi di questo tipo non è piacevole».

Monica tiene comunque a precisare: «Considero un onore e un omaggio essere presa in giro dalla Gialappa’s, tant’è che non ho mai chiesto di bloccare l’imitazione: penso, però, si sia puntato troppo sul tasto della fisicità fine a sé stessa».

Smentendo alcune voci circolate nei giorni scorsi, la conduttrice racconta a Vanity Fair di aver effettivamente contattato Giulia Vecchio: «L’ho chiamata quando ho saputo che mi avrebbe imitata senza ancora vedere il risultato di quello che avrebbe fatto. L’ho anche invitata al mio programma, solo che mi ha detto che aveva un impegno». E aggiunge nell’intervista un dettaglio significativo: «Se mi avessero invitata ci sarei andata».

La verità sull’imitazione a Belve

Nell’approfondita conversazione con Vanity Fair emerge un altro argomento controverso: la presunta censura di un’imitazione di Setta nel programma Belve. Su questo episodio, la conduttrice offre la sua versione dei fatti: «È stata Francesca Fagnani a ritenere di non mandarla in onda, così come ha dichiarato lei stessa. Era dicembre, stavo vivendo un momento particolarmente delicato della mia vita privata e mi avrebbe fatto strano vedermi imitata in televisione in quelle settimane: ho fatto semplicemente presente il mio umore, e Francesca ha ritenuto più opportuno fermarsi».

Durante l’intervista a Vanity Fair, Monica articola con maggiore dettaglio la sua posizione, precisando che «se quell’imitazione avesse preso la stessa piega di quella del GialappaShow sarebbe stato un altro paio di maniche: vedere minata la mia professionalità nella mia stessa rete e nella mia stessa azienda mi avrebbe fatto male. Sono 40 anni che lavoro: che bisogno c’è di diffamare la mia attività mettendo i piedi in faccia agli intervistati, quasi a dire che le mie interviste vengono fatte con i piedi? Spacciando, poi, donne comuni per vip: questa non è più satira, ma diffamazione».

Quando, nell’intervista a Vanity Fair, le viene chiesto se tutto questo possa essere ridotto a un discorso di mancata libertà di espressione, Monica Setta risponde con una chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni: «Assolutamente no, perché parliamo di un diritto sacrosanto che deve essere garantito a chiunque. L’ho sempre rivendicato per me, figuriamoci per gli altri. Non chiederei la censura per nessuno, soprattutto per dei professionisti veri come i Gialappi».