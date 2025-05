Grande festa ieri a Roma per Monica Setta, conduttrice di Storie di donne al bivio e Uno Mattina in Famiglia, che ha organizzato un’elegante celebrazione per i 92 anni della mamma Liliam. La signora, nata a Rieti nel 1933, è stata festeggiata in un esclusivo ristorante della capitale.

Un’elegante festa in famiglia per la madre di Monica Setta

La celebrazione si è svolta presso il rinomato ristorante Eleonora d’Arborea, dove Monica Setta ha riservato un tavolo nel privé, allestito con raffinata cura: tovaglie di fiandra bianche, splendide corbeilles di rose candide, delicate foglie verdi di pothos e vivaci tulipani rossi a creare un’atmosfera sofisticata e accogliente.

Menù gourmet e champagne per il compleanno della madre di Monica Setta

Il menù ha deliziato gli ospiti con un ricco percorso gastronomico: aperitivo con bollicine accompagnato da catalana, seguiti da insalata di mare e gamberi in pasta kataifi. La cena è proseguita con un prelibato risotto agli scampi e saporiti tagliolini al tartufo. Come secondo piatto, è stata servita spigola con patate viola. Il momento dolce ha visto protagonisti gelato alla crema, rinfrescante sorbetto allo champagne e una sontuosa millefoglie con panna, fragole e cioccolato.

Gli ospiti esclusivi al compleanno della madre di Monica Setta

A condividere questo momento speciale con Monica Setta e la festeggiata, un gruppo selezionato di amici e familiari: il professor Luigi Masoni, l’avvocato Irene Fevola, la manager del gruppo FS Irene Gionfriddo, l’illustre ginecologo Luigi Perniola, il professor Giampaolo Tortora, la figlia della conduttrice Gaia Torlontano con il fidanzato Alessio Vetrano e l’amica del cuore Maria Vittoria Canino.

Un tocco di esclusività: il rum più prezioso al mondo

Dopo il taglio della torta, un momento speciale per gli intenditori: un esclusivo giro di rhum Legacy by Angostura, considerato il vero Santo Graal tra i collezionisti di distillati di lusso.

Auguri affettuosissimi alla madre di Monica Setta per questo importante traguardo!

