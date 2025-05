Milan – Bologna: formazioni e anteprima del match del 9 maggio 2025

Domani, venerdì 9 maggio 2025, alle 20:45, il Milan ospiterà il Bologna a San Siro per la 36ª giornata di Serie A. Una partita importante per entrambe le squadre: i rossoneri cercano continuità in vista della finale di Coppa Italia, mentre i rossoblù puntano alla qualificazione europea.

Probabili formazioni

Milan

Il tecnico Sergio Conceição dovrebbe schierare un 3-4-2-1. In porta ballottaggio tra Maignan e Sportiello. In difesa, Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Thiaw pronto a subentrare. A centrocampo, Jimenez e Theo Hernandez sulle fasce, con Loftus-Cheek e Reijnders al centro. In attacco, Pulisic e Joao Felix dietro a Jovic.

Sergio Conceicao (Depositphotos)

Bologna

Vincenzo Italiano dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Skorupski in porta; difesa con Calabria, Beukema, Lucumì e Miranda. A centrocampo, Freuler e Ferguson; sulla trequarti, Orsolini, Cambiaghi e Dominguez; in attacco, Dallinga.

Riccardo Orsolini – Bologna – Gianluca Ricci / IPA Sport / IPA

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 187

: 187 Vittorie Milan : 87

: 87 Vittorie Bologna : 53

: 53 Pareggi: 47

Il Bologna ha vinto l’ultima sfida contro il Milan per 2-1 il 27 febbraio 2025.

Curiosità

Il Milan ha pareggiato due delle ultime tre sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A.

Il Bologna non vince entrambe le gare stagionali contro il Milan dal 1939/40.

Il Bologna ha guadagnato 62 punti finora in campionato e può ancora superare il proprio record di 68 punti nell’era dei tre punti a vittoria.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio. In streaming su DAZN, Now TV e Sky Go Italia.

Conclusione

Milan e Bologna si affrontano in un match cruciale per le rispettive ambizioni stagionali. I rossoneri cercano conferme in vista della finale di Coppa Italia, mentre i rossoblù puntano a consolidare la loro posizione europea. Una partita da non perdere.