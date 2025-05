Il Milan ribalta il Bologna e rovina i sogni Champions dei rossoblu

Un altro colpo di scena firmato Milan. A San Siro, il Bologna passa in vantaggio con Orsolini, ma finisce travolto nella ripresa da una squadra trasformata dai cambi di Conceiçao. I rossoneri, già fuori dalla corsa Champions, conquistano tre punti che contano poco per la classifica, ma molto per il morale, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo.

Per il Bologna, invece, si complica tutto. Una sconfitta che pesa. E se non dovesse arrivare neanche il trofeo, il rischio è quello di perdere anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Primo tempo spento, ritmi bassi e pochi guizzi

San Siro non era gremito, e non a caso. La prima frazione è stata lenta, priva di intensità. Il Bologna ha gestito il possesso, cercando spesso Orsolini sugli esterni, ma senza mai affondare. Il Milan, con quasi tutti i titolari ma senza lo squalificato Leao, ha aspettato, senza forzare nulla.

Due infortuni nel primo tempo: Tomori, stordito dopo un colpo alla testa, e Erlic, uscito per una distorsione alla caviglia. Le uniche emozioni vere sono arrivate da Pulisic con un tiro murato e da Orsolini, impreciso da buona posizione.

Orsolini illude, poi Gimenez e Pulisic ribaltano tutto

A inizio ripresa, Orsolini cambia il ritmo del match. Accentrandosi dalla destra, sfrutta lo spazio lasciato da Pavlovic e piazza il suo classico sinistro sul palo lontano. Gol bellissimo, 0-1.

Ma il Bologna, anziché insistere, si ferma. Forse convinto di aver fatto abbastanza. E qui Conceiçao legge meglio la partita di Italiano. Cambia assetto, rilancia il 4-4-2 e soprattutto inserisce Chukwueze e Gimenez. La gara si ribalta.

Il trio Chukwueze-Gimenez-Pulisic affonda una difesa troppo alta e sfilacciata. Il pareggio arriva con Gimenez, bravo a sfruttare un varco centrale. Poi lo stesso Pulisic firma il raddoppio, mentre Gimenez mette il sigillo sul 3-1 finale.

Interrogativi in vista della Coppa Italia

Il finale lascia più di un punto interrogativo, soprattutto per il Milan. Dopo essere stato preferito a sorpresa a Jovic, Gimenez ha risposto con una doppietta e una prova di grande efficacia. Ora la domanda è lecita: chi giocherà centravanti nella finale di Coppa Italia?

Per il Bologna, invece, è tempo di riflessioni. La scelta iniziale di Italiano, con solo 4 titolari su 11, ha sorpreso tutti. La gestione dei cambi ha funzionato poco. E la squadra ha dato la sensazione di aver mollato troppo presto.

Ora la priorità è non perdere terreno nella corsa Champions. Ma resta il dubbio: è stato giusto dosare le energie in vista della finale, oppure è stata una scelta azzardata?