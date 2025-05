Dopo il lancio digitale a sorpresa il 13 dicembre e l’uscita fisica il 24 gennaio, è ora disponibile su YouTube il visual album di “È finita la pace”, il nuovo disco di Marracash, già certificato platino.

Il progetto video, diretto da Chiara Battistini e Giulio Rosati, con la direzione creativa della stessa Battistini, trasforma l’album in un’esperienza che unisce musica e immagini. Ogni brano ha una sua rappresentazione visiva, raccontata attraverso una lente molto particolare: quella della bolla.

La bolla come metafora

«Guardiamo il mondo attraverso la BOLLA, la soggettiva di Marracash», spiega Chiara Battistini.

«La superficie della bolla diventa uno schermo da cui Marracash osserva la realtà, le persone, sé stesso. È un flusso di coscienza che diventa collettivo».

Questa bolla, presente anche sulla copertina dell’album, rappresenta un isolamento volontario. Un modo per osservare il mondo da lontano, in maniera più lucida e personale. Marracash la usa per raccontare il presente, con uno sguardo disincantato.

Il disco: un manifesto esistenziale

“È finita la pace” è il settimo album in studio dell’artista. Tredici tracce, nessun featuring. Un lavoro che chiude un percorso cominciato con:

“Persona” (2019) – crisi personale e riflessioni intime

“Noi, Loro, Gli Altri” (2021) – scontro e analisi sociale

“È finita la pace” (2023) – accettazione e affermazione di sé

Al centro c’è la solitudine. Una condizione che Marracash esplora senza filtri. Ogni brano è un tassello di un viaggio introspettivo che riflette le inquietudini di una generazione smarrita, alle prese con le contraddizioni del presente.

Il videoclip di “Lei” e l’esperienza sensoriale

Il 24 aprile è uscito anche il video del singolo “LEI”, girato nella camera anecoica dell’Università di Ferrara. Un ambiente che assorbe ogni suono, lasciando solo la voce dell’artista. Il brano è già disco d’oro.

Un’esperienza unica, che punta su:

un impatto visivo forte

un’idea di vuoto sonoro che amplifica l’ascolto

che amplifica l’ascolto la totale centralità del messaggio

Il podcast “Fuori dalla bolla”

Dal 26 marzo è disponibile anche il podcast ufficiale, Fuori dalla Bolla, con tre episodi pubblicati sulle principali piattaforme digitali (e versione integrale su YouTube).

Un dialogo diretto tra Marracash e il giornalista Francesco Oggiano, in cui il rapper si racconta senza mediazioni: pensieri, emozioni, riflessioni sulla musica e sulla società.

Marra Stadi 2025: il primo tour rap negli stadi

Nel 2025, Marracash sarà il primo rapper italiano a portare un tour interamente negli stadi. La tournée, intitolata Marra Stadi25, sarà prodotta da Friends & Partners. Ecco le date:

6 giugno – Stadio Comunale, Bibione

– Stadio Comunale, 10 giugno – Stadio Maradona, Napoli

– Stadio Maradona, 14 giugno – Stadio Olimpico Grande, Torino

– Stadio Olimpico Grande, 25 e 26 giugno – Stadio San Siro, Milano

– Stadio San Siro, 30 giugno – Stadio Olimpico, Roma

– Stadio Olimpico, 5 luglio – Stadio San Filippo, Messina

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e friendsandpartners.it.

Numeri da record

La carriera di Marracash parla chiaro: