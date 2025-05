Si è conclusa ieri a Milano, con una doppia data da tutto esaurito, la tournée “Club Tour 2025” di Lucio Corsi, prodotta da Magellano Concerti. Nove appuntamenti nei principali club italiani, tutti sold out. Un segnale forte del legame tra il cantautore e il suo pubblico.

Il tour arriva dopo l’uscita del nuovo album “Volevo essere un duro”, pubblicato il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali da Sugar Music e il 4 aprile nei formati CD e vinile. Il disco è già certificato oro e ha debuttato al primo posto della classifica FIMI. Nella settimana di pubblicazione è stato anche al sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify.

Un album tra ricordi e personaggi

Nel presentare il disco, Lucio Corsi ha spiegato:

«È un disco che parla di infanzia, amicizia e amore. Di ricordi veri e falsi. Di personaggi del bene e del male. Ho cercato un cambiamento, soprattutto nel testo. Ho voluto restare a contatto con la realtà, cantando in modo chiaro e diretto. Questo disco è nato strisciando sui marciapiedi, cercando memorie negli oggetti degli altri, finché ho trovato nove canzoni diverse e le ho fatte convivere nello stesso palazzo».

Il progetto è composto da nove brani, tutti scritti da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che hanno anche curato la produzione insieme ad Antonio “Cuper” Cupertino.

Tra i personaggi citati nelle canzoni ci sono:

Francis Delacroix , fotografo e amico

, fotografo e amico Rocco , protagonista del brano Let There Be Rocko

, protagonista del brano Let There Be Rocko Il Re del rave, figura fragile e sognante

Chiudono e aprono il disco due brani già editi:

Tu sei il mattino, riflessione sul tempo che scorre

Nel cuore delle notte, canzone sull’amicizia, pubblicata a sorpresa il 24 dicembre con una live session

Sanremo, Eurovision e la consacrazione

Il brano “Volevo essere un duro” ha segnato il debutto di Lucio Corsi alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto e il Premio della Critica Mia Martini. La canzone è stata anche prima per dieci settimane tra i brani indipendenti più trasmessi in radio.

A maggio, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Porterà proprio il brano di Sanremo.

In arrivo il tour estivo “Estate 2025”

Dopo il successo nei club, Lucio Corsi tornerà in tour con 28 date estive, sempre sotto la guida di Magellano Concerti. Il tour toccherà i principali festival italiani, con tappe già sold out al No Borders Music Festival (27 luglio, Laghi di Fusine) e all’Acieloaperto Festival (30 agosto, San Mauro Pascoli).

Tra gli appuntamenti più attesi:

21 giugno – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

– Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle 7 settembre – Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro

Tutte le date di “Estate 2025”