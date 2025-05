Lo Show dei Record, gran finale il 15 maggio su Canale 5 con Gerry Scotti

Giovedì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultimo appuntamento de “Lo Show dei Record”, il programma dedicato ai primati ufficiali del Guinness World Records, condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia.

L’ultima puntata: emozioni e imprese fuori dal comune

Per il gran finale di stagione, il programma proporrà una selezione di record spettacolari, curiosi e sorprendenti, capaci di divertire, stupire e commuovere. Il format si conferma una miscela vincente di:

Prove eccezionali

Ironia e intrattenimento

Racconti personali dietro ai record

Dietro ogni primato, una storia da raccontare

Oltre alle performance, Gerry Scotti accompagnerà i telespettatori nei percorsi di vita dei recordmen, mettendo in luce il lato più umano di chi riesce a superare i limiti. Dietro ogni record si nasconde spesso:

Una sfida personale

Un riscatto

Un messaggio da condividere

Un approccio che arricchisce il racconto televisivo, rendendo ogni impresa ancora più significativa.

Disponibile anche su Mediaset Infinity

Per chi vuole rivedere le puntate o scoprire contenuti extra, “Lo Show dei Record” è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, con:

Puntate intere

Clip esclusive

Backstage e contenuti speciali

La regia è affidata a Roberto Cenci, storico regista dei grandi eventi televisivi Mediaset.