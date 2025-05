Parte sabato 3 maggio alle 11.30 su Rai1 il nuovo programma Linea Verde Tradizioni, condotto da Adriana Volpe. Saranno sei appuntamenti per raccontare le radici culturali più profonde dell’Italia, attraversando territori dove la memoria, i riti e i mestieri antichi sono ancora vivi.

Il format non si limita a mostrare paesaggi. Va oltre. Il cuore del programma è il patrimonio orale, le storie tramandate, le feste popolari e le tradizioni artigiane che continuano a definire l’identità del nostro Paese. Un viaggio che intreccia passato e presente, riscoprendo ciò che rende unico ogni angolo d’Italia.

La prima puntata sarà ambientata nella Sicilia orientale, una terra che conserva una forte connessione con le proprie origini. Il viaggio inizia da Noto, città simbolo del barocco siciliano, rinata dopo il terremoto del 1693. Qui, lo spettatore verrà guidato tra i celebri balconi parlanti, decorazioni in pietra che raccontano storie attraverso le forme. Le maestose chiese barocche fanno da cornice a una città dove ogni angolo parla di arte, storia e fede.

Un momento centrale della tappa a Noto sarà la Infiorata, uno degli eventi più scenografici della primavera siciliana. Ogni anno, Via Nicolaci si riempie di tappeti di fiori ispirati a temi diversi. Un’esplosione di colori che unisce abilità artigiana e creatività, ma anche un forte legame con la tradizione e la spiritualità.

Nel corso della puntata, Adriana Volpe incontrerà figure emblematiche come le nobildonne di clausura, protagoniste di storie poco conosciute ma dense di fascino e mistero. Si parlerà anche di mestieri antichi, come quello degli scalpellini, dei ceramisti, dei tessitori: uomini e donne che portano avanti saperi manuali tramandati da secoli.

Dopo Noto, il racconto prosegue a Palazzolo Acreide, piccolo centro riconosciuto come patrimonio UNESCO. Questo borgo conserva un forte legame con il suo santo patrono, San Paolo, celebrato con una delle feste religiose più suggestive dell’isola. Il folklore incontra la devozione, tra statue portate in processione, musica e rituali che coinvolgono tutta la comunità.

Ultima tappa del primo episodio sarà Marzamemi, borgo di pescatori affacciato sul mare. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, tra barche, tonnare dismesse e strade di pietra consumate dal vento. Anche qui le tradizioni resistono, sia nella vita quotidiana sia nei piatti che raccontano il territorio.

La gastronomia avrà infatti un ruolo importante all’interno del programma. Non solo come curiosità turistica, ma come vera e propria espressione culturale. I piatti raccontano le stagioni, le feste religiose, i ritmi del lavoro nei campi e sul mare. Ogni ingrediente ha una storia. Ogni ricetta ha un’origine precisa, spesso legata a momenti collettivi come matrimoni, raccolti, devozioni.

Linea Verde Tradizioni è un programma ideato da Gian Marco Mori, scritto insieme a Dora Albanese, realizzato da Chiara Delle Chiaie e Settimio Colangelo. La produzione è firmata Raccontami, con Jolanda De Palma come produttore esecutivo. Il progetto è supervisionato per Rai da Milvia Licari, con la regia curata da Gian Marco Mori.

Il format si propone come un modo nuovo di raccontare l’Italia, partendo dalle persone e dalle loro storie. Un viaggio nella memoria, ma anche nel presente, per capire quanto ancora le tradizioni definiscono chi siamo.