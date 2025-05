Linea Verde Italia: il 3 maggio in Kenya con Isoardi e Caradonna

Sabato 3 maggio, alle 12.30 su Rai1, una nuova puntata di Linea Verde Italia porterà il pubblico in Kenya, per raccontare i progetti di cooperazione scientifica e ambientale che il nostro Paese sta realizzando grazie al Piano Mattei.

Realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconterà da vicino le iniziative italiane in corso, con uno sguardo concreto e rispettoso sul territorio africano e sulle sue comunità.

Ad accogliere le conduttrici sarà la viceambasciatrice a Nairobi, Lorenza Gambacorta, che illustrerà le principali attività portate avanti in Kenya, con il supporto delle istituzioni italiane e in collaborazione con partner locali.

Uno dei punti centrali della puntata sarà la visita al Centro Luigi Broglio di Malindi, vero simbolo della presenza scientifica italiana nel continente africano. Nato come base per i lanci spaziali, oggi il centro rappresenta un polo avanzato per la ricezione dei dati satellitari e la formazione tecnica in ambito aerospaziale. È un esempio concreto di come la tecnologia italiana possa creare sviluppo e trasferimento di competenze.

Altro protagonista della puntata sarà l’agrihub di Bonje, vicino a Mombasa. Qui, l’Italia ha realizzato uno stabilimento dedicato alla produzione di biocarburanti a partire da semi oleosi, impiegando tecnologie sostenibili e valorizzando le risorse locali.

Il viaggio proseguirà nella contea di Kiambu, a nord di Nairobi. Qui Elisa Isoardi visiterà un progetto di imprenditoria femminile dedicato all’apicoltura, nato all’interno dell’incubatore E4Impact. Questa realtà italiana lavora da anni per sostenere la nascita di nuovi business africani, offrendo supporto formativo e manageriale.

A Kilifi, sulla costa tra Malindi e Mombasa, le telecamere di Linea Verde Italia entreranno in una comunità di pescatori, dove il progetto Go Blue ha introdotto strumenti per una pesca sostenibile. Grazie a questo intervento, oggi i pescatori dispongono di mezzi per conservare correttamente il pescato, anche grazie a una catena del freddo efficiente, che migliora la qualità del lavoro e delle condizioni sanitarie.

Le conduttrici si muoveranno poi verso il Parco Nazionale di Nairobi, un’area protetta di 117 chilometri quadrati, situata a pochi minuti dal traffico cittadino. Un paradosso solo apparente: qui vivono liberi grandi mammiferi africani, tra savane e colline, in un contesto di piena tutela ambientale.

Ad accompagnarle sarà Paolo Torchio, fotografo naturalista e ranger onorario dei parchi del Kenya. Con lui, Isoardi e Caradonna visiteranno le aree più significative del parco e parleranno delle politiche antibracconaggio adottate dal Kenya, che oggi stanno portando risultati positivi nella protezione delle specie a rischio.

Il racconto toccherà anche la dimensione sociale e solidale della cooperazione italiana. A Nairobi, Elisa Isoardi visiterà la scuola Still I Rise, fondata dall’italiano Nicolò Govoni. Situata all’interno di una baraccopoli, questa scuola internazionale gratuita accoglie ogni giorno bambini profughi e vulnerabili, offrendo istruzione di qualità e speranza per il futuro.

Nel frattempo, Monica Caradonna si recherà all’ospedale Ruaraka Uhai Neema, dove opera da anni il dottor Gianfranco Morino, impegnato nel fornire assistenza sanitaria gratuita ai residenti di uno dei quartieri più poveri della capitale.

Linea Verde Italia, con questa puntata, mostra come la cooperazione italiana possa essere concreta, sostenibile e inclusiva, valorizzando competenze e risorse locali, senza imporre modelli esterni ma collaborando con chi vive ogni giorno queste sfide.