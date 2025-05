Linea Verde Italia fa tappa a Bari sabato 10 maggio

Sabato 10 maggio, alle 12.30 su Rai 1, torna Linea Verde Italia, il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La puntata porterà i telespettatori a Bari, alla scoperta di una città in piena trasformazione, dove la tecnologia, il sociale e la tradizione convivono tra i vicoli del centro e le zone portuali.

Un itinerario tra passato e futuro

Il viaggio comincia dal suggestivo Fortino di Sant’Antonio, simbolo del legame tra la città vecchia e il mare. Da qui, Linea Verde Italia si sposta verso uno dei luoghi più iconici di Bari: il Faro di San Cataldo, oggi diventato il Museo del Faro. Qui si racconta la storia della radio e l’eredità di Marconi, offrendo uno sguardo sul passato attraverso uno spazio innovativo.

Non lontano, i Silos del Porto sorprendono con una grande opera pittorica, visibile già dall’ingresso marittimo della città. Un vero simbolo di connessione culturale e identità storica.

L’Orto botanico e la “cioccolata del futuro”

Monica Caradonna proseguirà il racconto all’Orto botanico dell’Università di Bari, dove colori, piante rare e biodiversità diventano protagonisti. Qui si parlerà anche di innovazione agroalimentare, con una start-up che ha creato la cioccolata del futuro, sostenibile e con ingredienti alternativi.

Tecnologia che salva vite

La puntata seguirà poi Elisa Isoardi fino alla stazione COSPAS-SARSAT, sistema satellitare internazionale per il soccorso. Ad accoglierla ci sarà il capitano di fregata Danese, che spiegherà come la tecnologia sia diventata un supporto fondamentale per salvare vite in mare.

Un momento di approfondimento importante che mostra come la sostenibilità non sia solo ambientale, ma anche umana e tecnologica.

Università, ricerca e territorio

Ampio spazio sarà dedicato al Politecnico di Bari, dove un team composto da scienziati e imprenditori lavora a progetti di grande impatto per il futuro del territorio. La puntata farà anche tappa nel Geoparco dell’Alta Murgia, dove ambiente e tutela del paesaggio si intrecciano.

Focus anche su progetti di rigenerazione urbana nelle periferie, con interventi mirati per migliorare la qualità della vita nelle zone meno centrali della città.

Sociale, salute e memoria

Non mancheranno temi legati al sociale. Verrà raccontata l’attività di un’organizzazione che supporta persone affette da decadimento cognitivo, sottolineando il valore dell’associazionismo e del lavoro in rete tra famiglie, volontari e operatori.

Cucina e romanzi: gli spaghetti all’assassina

Come da tradizione, la puntata si concluderà parlando di cibo e cultura locale. A Bari, non possono mancare gli iconici spaghetti all’assassina. La preparazione del piatto sarà accompagnata da una chiacchierata con Gabriella Genisi, autrice dei romanzi da cui è nata la serie di successo Lolita Lobosco.