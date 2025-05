Sabato 3 maggio, alle 12.00 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di Linea Verde Discovery, con Federico Quaranta alla guida di un viaggio nel cuore della campagna marchigiana. Un percorso tra natura, cultura e lavoro agricolo, alla scoperta di un territorio che sa raccontare molto di sé attraverso i suoi luoghi, i paesaggi e le persone che lo abitano.

Il cammino parte da un punto simbolico e poetico: il Colle dell’Infinito di Recanati. Qui, tra il silenzio delle colline e la vista che si apre fino al mare, Giacomo Leopardi trovò l’ispirazione per una delle sue poesie più celebri. Quaranta ci accompagna in questo luogo dove il tempo sembra sospeso, portando il pubblico a riflettere sul legame profondo tra parole e territorio.

Poco distante si trova l’Abbadia di Fiastra, altro luogo chiave della puntata. Questo antico monastero è oggi al centro di una vasta area naturale protetta, esempio perfetto di equilibrio tra conservazione ambientale e valorizzazione del patrimonio storico. Il racconto si muove tra architettura cistercense, storia medievale e biodiversità, offrendo uno sguardo ampio su un luogo ancora poco conosciuto dal grande pubblico.

Il viaggio di Linea Verde Discovery prosegue verso nord e raggiunge la costa. La tappa successiva è Senigallia, città balneare nota per la sua spiaggia di velluto, ma anche per il suo ricco patrimonio storico. Dalla Rocca Roveresca ai portici del centro, dalle piazze alla cultura gastronomica, Senigallia si mostra in tutta la sua vivacità. Ma c’è anche un’altra anima che Federico Quaranta racconta: quella rurale.

La città è infatti uno dei riferimenti della Val Nisa-Nevola, un’area interna che rappresenta un vero e proprio distretto agricolo. Qui, la terra è fertile e le coltivazioni sono curate con attenzione. Tra tutte, spicca quella dei piselli, un legume semplice ma prezioso, alla base di molte ricette tradizionali. Il programma ne segue la filiera, dai campi alle cucine, passando per i racconti dei produttori locali.

La puntata si chiude in un luogo che unisce architettura, storia e agricoltura: Villa Malacari. Questa antica tenuta rurale del Seicento è ancora oggi attiva, con campi coltivati, vigne e ambienti storici perfettamente conservati. Qui, il passato convive con il presente. Si respira la storia della civiltà contadina, ma anche l’impegno di chi, ancora oggi, sceglie di lavorare la terra rispettandone i ritmi e i cicli.

Federico Quaranta attraversa questi paesaggi con il suo stile diretto, attento ai dettagli e capace di ascoltare. Il racconto si costruisce attraverso incontri reali, gesti concreti e testimonianze vere. Non c’è spazio per la retorica: ogni luogo ha qualcosa da dire, e ogni voce ascoltata aggiunge un tassello a questa narrazione fatta di terra, memoria e presenza.

Linea Verde Discovery continua così a raccontare l’Italia dei luoghi vivi, dove le tradizioni non sono solo un ricordo, ma una parte attiva del presente. Un programma che mostra l’agricoltura come parte integrante della cultura, e la natura come fonte di identità.