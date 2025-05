Domenica 4 maggio, alle 12.20 su Rai1, Linea Verde propone una puntata speciale fuori dai confini italiani, dedicata alla Grecia e in particolare alla regione della Calcidica. Un viaggio ricco di suggestioni, tra paesaggi incontaminati, tradizioni antiche e luoghi di profonda spiritualità.

A guidare il racconto ci saranno Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, in un percorso che attraversa cultura, gastronomia e identità. La Calcidica, con le sue tre penisole che si allungano nel Mar Egeo, è una terra ancora poco conosciuta ma sorprendente, capace di unire bellezza naturale e radici millenarie.

Il primo a mettersi in cammino sarà Peppone, che condurrà una sorta di road movie rurale, entrando in contatto con le persone e con le storie locali. Il suo viaggio comincia da Poligyros, capoluogo della regione, dove visiterà un forno tradizionale per scoprire il valore simbolico e culturale del pane greco. Un alimento che, come in Italia, rappresenta identità, condivisione e memoria.

Ad accompagnarlo ci saranno le signore Jota e Marianna, vere custodi delle ricette tradizionali. Con loro si cimenterà nella preparazione di piatti tipici come la Melitzanosalata, un’insalata a base di melanzane, e i Dolmadakia, involtini di foglie di vite ripieni di riso e spezie. Il viaggio gastronomico continuerà in un caseificio sui monti di Ierissos, dove il pubblico potrà conoscere i formaggi locali, prodotti con latte di capra e di pecora, seguendo metodi artigianali tramandati da generazioni.

Parallelamente, Livio Beshir seguirà un itinerario più spirituale e culturale. Il suo punto focale sarà il Monte Athos, cuore della Repubblica Monastica, un luogo di fede che da secoli vive in isolamento e raccoglimento. Qui, con un accesso raro e speciale, Livio visiterà il Monastero di Vatopedi, noto per le sue icone bizantine, i laboratori artigianali e le attività agricole che uniscono lavoro manuale e spiritualità.

Particolare attenzione sarà dedicata ai preparati fitoterapici realizzati con il supporto scientifico dell’Università della Tuscia, esempio virtuoso di cooperazione tra ricerca e tradizione monastica. Un’occasione unica per scoprire come il sapere antico possa ancora dialogare con il presente.

Margherita Granbassi, invece, esplorerà il lato più naturale ed emozionale della Calcidica. Sarà sulle spiagge di Possidi, tra mare cristallino e dune di sabbia, incontrando le donne del posto, vere custodi del paesaggio. Le loro storie, intrecciate con la terra e le stagioni, offrono un altro sguardo sul rapporto profondo tra ambiente e comunità locale.

Il viaggio si concluderà con un momento di festa sull’isola di Ammouliani, l’unica abitata della Calcidica. Nella piazza centrale, la troupe di Linea Verde prenderà parte a una festa di primavera, con musica dal vivo, i suoni del bouzouki e i classici passi di sirtaki, che coinvolgono tutta la comunità. Un finale gioioso e simbolico, che celebra l’incontro tra popoli simili per cultura, gestualità e valori.

La puntata mostra una Grecia autentica, lontana dai circuiti turistici più battuti, e allo stesso tempo profondamente vicina all’Italia per sensibilità, storia e tradizioni. Un viaggio televisivo che mette in luce connessioni profonde tra territori del Mediterraneo, spesso separati da confini ma uniti da secoli di scambi e affinità.