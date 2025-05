Linea Verde a Taranto domenica 11 maggio: la Vespucci incontra la Settimana Santa su Rai 1

Domenica 11 maggio, dalle 12.20 su Rai 1, Linea Verde fa tappa a Taranto per raccontare un evento speciale: l’arrivo nella città pugliese della nave scuola Amerigo Vespucci, conosciuta come “la nave più bella del mondo”.

Dopo due anni di navigazione intorno al globo, la Vespucci è rientrata nel Mediterraneo e ha scelto proprio Taranto, città da sempre legata alla Marina Militare Italiana, come una delle tappe simboliche del suo viaggio.

A seguire l’approdo e raccontarlo al pubblico saranno Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, in una puntata che unisce mare, storia e tradizione religiosa.

La Vespucci diventa chiesa giubilare

La puntata si apre con il racconto dell’incontro tra i cittadini di Taranto e l’equipaggio della Vespucci, nel pieno della Settimana Santa, periodo in cui si svolgono i secolari riti dei “Perdoni”.

In occasione della tappa tarantina, la Vespucci è stata proclamata chiesa giubilare, trasformandosi per un giorno in luogo di preghiera, incontro e simbolo di pace. Un momento unico che Linea Verde documenta con testimonianze e immagini esclusive.

A bordo con Beshir e Granbassi

Livio Beshir e Margherita Granbassi salgono a bordo della nave, accolti dal Comandante, per raccontare la quotidianità della vita marinaresca. Il racconto spazia tra:

Le mansioni quotidiane dell’equipaggio

Gli spazi comuni e la gestione del tempo libero

Le storie dei giovani allievi, che vivono la nave come una vera scuola di vita e di navigazione

Il lungo viaggio attorno al mondo ha reso la Vespucci un’ambasciatrice della cultura italiana, rappresentando il Paese nei porti di tutti i continenti.

Peppone tra i riti della Settimana Santa

Nel frattempo, Peppone Calabrese si muove tra i vicoli della città vecchia, andando alla scoperta delle origini dei riti della Settimana Santa tarantina. Un viaggio tra spiritualità popolare, fede e identità locale.

I rituali religiosi di Taranto, noti per la loro intensità e solennità, vengono raccontati attraverso incontri con i protagonisti e le confraternite che da secoli li custodiscono.

Regia e produzione

La regia della puntata è affidata a Daniele Carminati, che restituisce allo spettatore l’atmosfera unica di questa tappa tra marineria e tradizione sacra.

Linea Verde, ancora una volta, si conferma spazio di approfondimento e racconto delle eccellenze italiane, sia culturali che umane.