Lecce – Napoli, 3 maggio 2025: probabili formazioni e curiosità

Sabato 3 maggio 2025, ore 18:00 allo Stadio Via del Mare si affrontano Lecce e Napoli nella 35ª giornata di Serie A. I salentini cercano punti salvezza, mentre i partenopei inseguono il titolo.

Situazione delle squadre

Lecce: salvezza da conquistare

Il Lecce è quartultimo con 27 punti. La squadra di Giampaolo non vince in casa dal 15 dicembre 2024 e ha segnato solo 3 gol nelle ultime 9 partite interne. Contro il Napoli serve un’impresa per continuare a credere nella permanenza in Serie A.

Napoli: Scudetto in Vista

Il Napoli è in testa alla classifica con 74 punti, a tre lunghezze dall’Inter. La squadra di Conte ha vinto le ultime tre partite senza subire gol. Una vittoria a Lecce potrebbe avvicinare lo scudetto, evitando un di farsi raggiungere dai nerazzurri.

Probabili Formazioni

Lecce (4-2-3-1)

Portiere : Falcone

: Falcone Difensori : Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo

: Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo Centrocampisti : Coulibaly, Ramadani

: Coulibaly, Ramadani Trequartisti : Karlsson, Berisha, Morente

: Karlsson, Berisha, Morente Attaccante: Krstovic

Indisponibili: Jean, Gonzalez, Marchwinski

Napoli (4-3-3)

Portiere : Meret

: Meret Difensori : Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola

: Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola Centrocampisti : Gilmour, Lobotka, McTominay

: Gilmour, Lobotka, McTominay Attaccanti: Politano, Lukaku, Raspadori

Indisponibili: Neres, Buongiorno, Juan Jesus

Precedenti e Curiosità

In Serie A, Napoli e Lecce si sono affrontate 38 volte : 17 vittorie Napoli, 14 pareggi, 7 vittorie Lecce.

: 17 vittorie Napoli, 14 pareggi, 7 vittorie Lecce. Al Via del Mare, il bilancio è equilibrato: 5 vittorie Napoli, 8 pareggi, 5 vittorie Lecce .

. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre sfide contro il Lecce in campionato.

contro il Lecce in campionato. Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, ha iniziato la sua carriera da calciatore proprio nel Lecce.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.