Leapmotor: in arrivo tanti nuovi modelli del costruttore cinese

Grazie alla sinergia con Stellantis, il costruttore cinese Leapmotor ha debuttato sul mercato europeo con la citycar T03 a propulsione elettrica e la SUV di medie dimensioni C10. Quest’ultima è proposta anche con la tecnologia ibrida REEV che prevede il motore a benzina 1.5 da 95 CV di potenza, il quale funge da Range Extender.

La suddetta soluzione tecnica sarà prevista anche per i futuri modelli di Leapmotor, come la SUV compatta B10 e la berlina media B01, svelate recentemente. Inoltre, non sono escluse la grande berlina Leapmotor C01, la SUV coupé C11 e la SUV di grandi dimensioni C16.

Nel corso del prossimo anno, invece, sarà introdotta la compatta Leapmotor B05, riconoscibile per la carrozzeria hatchback. Nel 2027, infine, la gamma del costruttore cinese sarà ampliata con l’utilitaria A05 e la SUV di piccole dimensioni A10.