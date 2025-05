Sabato 3 maggio, alle 14.00 su Rai1, torna Le stagioni dell’amore, il programma che racconta incontri, emozioni e scelte di chi decide di rimettersi in gioco, anche dopo una vita già piena.

Protagonista della nuova puntata sarà Dino, 68 anni, architetto per interni di Torino. Dopo aver vissuto una sola grande storia d’amore, Dino ha scelto di non chiudere la porta ai sentimenti. Oggi sente che è arrivato il momento di mettersi di nuovo in cammino.

Il suo percorso inizia con tre volti femminili, conosciuti attraverso gli avatar, una modalità che permette di ascoltare prima di vedere, di sentire prima di giudicare.

La prima donna è Patrizia, 65 anni, lavora presso un’ambasciata a Roma. Ha alle spalle un matrimonio finito, ma davanti a sé una forte voglia di rimettersi in gioco. Patrizia si racconta con dolcezza e concretezza, portando con sé l’esperienza e la leggerezza di chi ha imparato a lasciar andare.

Poi c’è Maura, 68 anni, originaria di Bologna. Due matrimoni alle spalle, un passato ricco di cambiamenti e un presente aperto. Maura è una donna che non ha mai smesso di cercare il vero amore, con il cuore pronto e gli occhi pieni di curiosità.

Infine, Anna, 63 anni, avvocata penalista di Roma. Due figlie adulte, una carriera intensa, una personalità forte. Ma anche un lato più intimo, che ha voglia di emergere. Anna è determinata, ma non rinuncia alla possibilità di vivere emozioni nuove.

Dino ascolterà le loro voci, i racconti, i pensieri. Non vedrà i volti fino a quando non avrà scelto. Si lascerà guidare dalle sensazioni, dai sorrisi trasmessi a distanza, dalle affinità che solo le parole possono svelare.

Il momento della verità arriverà con l’incontro dal vivo. Solo allora si capirà se tra Dino e una delle tre donne può davvero nascere qualcosa. Un nuovo inizio, forse. O semplicemente un bel capitolo da aggiungere al proprio cammino.

Le stagioni dell’amore è un format italiano originale firmato Blu Yazmine, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time di Rai, in collaborazione con la stessa casa di produzione.

Il programma continua a esplorare, con delicatezza e rispetto, il mondo delle relazioni nella maturità, offrendo uno spazio autentico a chi non ha smesso di credere nei legami profondi.