Lazio-Juventus, Serie A: anteprima della partita del 10 maggio 2025

Sabato 10 maggio 2025, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma, si gioca Lazio–Juventus, match valido per la 36ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre: la Lazio cerca punti per consolidare la qualificazione alle competizioni europee, mentre la Juventus vuole mantenere la posizione in zona Champions League.

Precedenti tra Lazio e Juventus

Le due squadre si sono affrontate 161 volte in Serie A. Il bilancio vede 87 vittorie per la Juventus, 36 per la Lazio e 38 pareggi. All’Olimpico, su 80 incontri, la Juventus ha vinto 34 volte, la Lazio 27, con 19 pareggi.

Probabili formazioni

Lazio (4-2-3-1)

Portiere : Mandas

: Mandas Difensori : Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini

: Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Centrocampisti : Guendouzi, Rovella

: Guendouzi, Rovella Trequartisti : Isaksen, Dia, Zaccagni

: Isaksen, Dia, Zaccagni Attaccante : Castellanos

: Castellanos Allenatore: Baroni

Juventus (3-4-2-1)

Portiere : Di Gregorio

: Di Gregorio Difensori : Savona, Veiga, Kalulu

: Savona, Veiga, Kalulu Centrocampisti : Weah, Locatelli, Thuram, McKennie

: Weah, Locatelli, Thuram, McKennie Trequartisti : Nico Gonzalez, Conceiçao

: Nico Gonzalez, Conceiçao Attaccante : Kolo Muani

: Kolo Muani Allenatore: Tudor

Dove vedere la partita

Lazio-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 214 di Sky (DAZN 1). La partita inizierà alle ore 18:00.

Curiosità

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro la Lazio in Coppa Italia.

contro la Lazio in Coppa Italia. La Lazio ha ottenuto buoni risultati in casa nella seconda metà del campionato, consolidando la propria posizione in classifica.

Conclusione

Lazio-Juventus si preannuncia come una partita combattuta, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.