Lazio-Juve 1-1: Vecino nel finale, Kalulu rovina tutto

Allo stadio Olimpico, la Lazio acciuffa un pareggio in extremis contro una Juventus ridotta in dieci per colpa dell’espulsione di Kalulu, che ha colpito Castellanos con un gesto insensato. Il gol di Vecino, arrivato nel recupero, tiene vive le speranze biancocelesti per l’Europa, ma il gioco resta poco fluido e pieno di limiti.

La partita ha mostrato ancora una volta due facce della squadra di Baroni, troppo spesso attendista e senza idee per lunghi tratti del match.

Il blackout iniziale della Lazio

Per almeno 60 minuti, la Lazio ha prodotto poco o nulla. Nessuna manovra fluida, zero verticalizzazioni, attacchi sterili. Solo dopo l’espulsione di Kalulu è arrivata la vera reazione.

17 dei 19 tiri totali sono arrivati dopo il rosso.

sono arrivati dopo il rosso. Un palo di Dia e un rigore cancellato dal VAR per fuorigioco di partenza.

e un rigore cancellato dal VAR per fuorigioco di partenza. Il gol del pareggio è arrivato con una mischia risolta da Vecino su cross di Lazzari.

Troppo poco per una squadra che vuole puntare alla Champions.

Juventus, resistenza a oltranza

La squadra di Tudor ha provato a resistere con cuore e fatica. In piena emergenza, senza Yildiz, Cambiaso, Kelly, Koopmeiners e con l’infortunio di Alberto Costa, il tecnico ha richiamato addirittura Adzic appena entrato per inserire Gatti e alzare il muro difensivo.

Nonostante tutto, un gol di Kolo Muani, ben servito da McKennie, aveva illuso i bianconeri. Ma il vantaggio non è bastato.

Errore grave di Vlahovic nel finale: poteva tenere palla e far scorrere il cronometro, invece ha regalato il possesso alla Lazio che ha poi pareggiato.

Baroni e i suoi limiti strutturali

Il problema della Lazio è tattico e ormai evidente: nessun trequartista. Da quando è partito Luis Alberto, nessuno è riuscito a prenderne il posto.

Pedro è l’unico in grado di inventare, ma non può essere sempre lui a risolvere. Dia, al fianco di Castellanos, aumenta il peso offensivo ma non basta.

Baroni ha schierato Dele-Bashiru per opporsi fisicamente al centrocampo juventino, ma la manovra è rimasta piatta.

In più, Rovella e Guendouzi sono apparsi stanchi, con poca lucidità.

37 cross per trovare un gol.

per trovare un gol. Solo una vittoria nelle ultime undici partite casalinghe.

Numeri che raccontano di una Lazio troppo fragile per ambire al quarto posto.

Tudor prepara bene, Kalulu rovina tutto

Fino all’espulsione, la Juve sembrava in pieno controllo. La mossa di Tudor di affiancare Thuram e McKennie a centrocampo per dare muscoli e copertura ha funzionato.

McKennie, in particolare, ha corso senza sosta ed è stato decisivo nell’azione del gol con un cross perfetto per Kolo Muani.

Ma il gesto folle di Kalulu ha scombussolato tutto. Il colpo a Castellanos ha lasciato i bianconeri in dieci e cambiato l’inerzia.

La Lazio ha alzato il baricentro, attaccando con Pedro, Lazzari e Vecino. I cambi hanno portato energia, ma senza una vera regia offensiva il gioco è rimasto spezzato.

Le prospettive per Champions ed Europa

Per la Juventus, il pareggio è un mezzo passo falso, ma la qualificazione è ancora possibile. Le prossime sfide con Udinese e Venezia sembrano alla portata, ma molto dipenderà da cosa farà la Roma.

La Lazio è ancora in corsa, ma deve vincere entrambe le partite con Inter e Lecce per sperare. E soprattutto, deve cambiare marcia all’Olimpico, dove i risultati non arrivano più.