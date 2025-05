Land Rover Defender: sempre allo studio la variante cabriolet

Nuove indiscrezioni sulla Land Rover Defender Convertible, ovvero la variante cabriolet della fuoristrada britannica. Esteticamente, rappresenterà la via di mezzo tra il modello 90 a passo corto e il modello 110 a passo lungo, in quanto misurerà all’incirca 450 centimetri in lunghezza.

Inoltre, l’assemblaggio potrebbe essere affidato a Magna Steyr, presso l’impianto austriaco di Graz. La nuova Land Rover Defender Convertible dovrebbe essere proposta nella configurazione Soft Top, con la capote in tela e il motore a benzina 4.4i V8 biturbo da 530 CV di potenza, fornito da BMW.

Non è esclusa la sportiva declinazione SVR, riconoscibile per la configurazione Hard Top della carrozzeria ed equipaggiata con il propulsore a benzina 4.4i V8 biturbo da 635 CV di potenza. Quest’ultimo, infine, sarà condiviso dalla futura Land Rover Defender Convertible nella configurazione SVX con lo stile da fuoristrada estremo.