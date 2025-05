Domenica 4 maggio, alle 17.15 su Rai3, torna Kilimangiaro, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich, che ogni settimana accompagna il pubblico in un viaggio attraverso luoghi, storie e incontri dal mondo. Con uno stile che unisce il racconto del territorio all’approfondimento culturale e scientifico, Kilimangiaro si conferma come uno degli appuntamenti più apprezzati del palinsesto pomeridiano.

La puntata si aprirà con un itinerario nell’isola di Gozo, nel cuore del Mediterraneo. Conosciuta per le sue scogliere imponenti, le città fortificate e una natura ancora intatta, Gozo rappresenta una meta affascinante, sospesa tra radici storiche e identità contemporanea. Il viaggio ne mostrerà le bellezze naturali, i luoghi archeologici, le tradizioni popolari e il legame profondo degli abitanti con il mare.

Si prosegue con una tappa più lontana, nel cuore della Patagonia argentina, insieme allo scrittore Eduardo Fernando Varela, autore del romanzo Patagonia Route 203 – Il segno del vento. Varela racconterà il lato più selvaggio e misterioso di questa terra estrema, dove il vento diventa protagonista assoluto, metafora di libertà e introspezione. Un viaggio letterario e fisico, che porta lo spettatore oltre le immagini da cartolina, dentro l’anima profonda di una delle regioni più isolate del pianeta.

Spazio anche al documentario, con la regista Ilaria Congiu, che presenta il suo progetto Breath, realizzato tra Italia e Senegal. Il film esplora il tema della protezione degli ecosistemi marini, mettendo in luce le connessioni tra ambiente, economia e cultura locale. Un lavoro che unisce testimonianze, dati e immagini per riflettere sull’urgenza di tutelare i mari e sostenere chi da essi dipende per vivere.

Per l’approfondimento scientifico, interverrà il geofisico Luca Dal Zilio, docente all’Università di Singapore, che guiderà il pubblico nella comprensione dei fenomeni sismici. Verranno illustrate le più recenti ricerche sulla prevenzione dei terremoti, con un focus sulle tecnologie emergenti per i sistemi di allerta. Un segmento che, con chiarezza e rigore, mostra come la scienza possa aiutare a salvare vite e ridurre i danni in aree ad alto rischio sismico.

In chiusura, spazio all’attualità con l’intervento del giornalista Daniele Ruvinetti, che offrirà una lettura aggiornata delle dinamiche geopolitiche del Mediterraneo. Tra migrazioni, crisi internazionali e nuove alleanze strategiche, l’analisi metterà in evidenza i fattori che stanno ridisegnando gli equilibri della regione, con uno sguardo attento anche ai riflessi sulle politiche europee e globali.

Con la sua formula fatta di immagini suggestive, incontri autentici e contenuti approfonditi, Kilimangiaro si conferma come un programma capace di unire divulgazione e intrattenimento, ideale per chi ama esplorare il mondo da prospettive diverse.