Il 7 maggio 2025 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. Il programma è tornato alle origini, proponendo sfide più dure e condizioni di vita estreme per i naufraghi.

Divisione in squadre

I concorrenti sono stati suddivisi in due gruppi basati sull’età

Senatori : over 40, tra cui Cristina Plevani, Antonella Mosetti, Mirko Frezza, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Alessia Fabiani, Loredana Cannata, Paolo Vallesi e Mario Adinolfi.

: over 40, tra cui Cristina Plevani, Antonella Mosetti, Mirko Frezza, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Alessia Fabiani, Loredana Cannata, Paolo Vallesi e Mario Adinolfi. Giovani: under 40, con Camila Giorgi, Samuele “Spadino” Bragelli, Chiara Balistreri, Angelo Famao, Teresanna Pugliese, Lorenzo Tano, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum e Carly Tommasini.

Dino Giarrusso, inizialmente previsto tra i concorrenti, è stato assente a causa di un infortunio e dovrebbe entrare in gioco nella prossima puntata.

Prove e leadership

Le prime prove hanno determinato i leader di ciascun gruppo:

Omar Fantini per i Senatori, vincendo una corsa ad ostacoli.

per i Senatori, vincendo una corsa ad ostacoli. Samuele “Spadino” Bragelli per i Giovani, superando una prova di resistenza.

Successivamente, una “reazione a catena” ha portato all’esclusione temporanea di quattro naufraghi:

Senatori : Mirko Frezza e Loredana Cannata.

: Mirko Frezza e Loredana Cannata. Giovani: Camila Giorgi e Chiara Balistreri.

Questi concorrenti sono stati trasferiti sull’Isola di Montecristo, dove affronteranno condizioni ancora più difficili, con meno cibo e senza la possibilità di accendere il fuoco.

Nomination

Al termine della puntata, si sono svolte le prime nomination:

Giovani : Lorenzo Tano e Leonardo Brum sono stati nominati dal gruppo; il leader Spadino ha salvato Leonardo e nominato Carly Tommasini.

: Lorenzo Tano e Leonardo Brum sono stati nominati dal gruppo; il leader Spadino ha salvato Leonardo e nominato Carly Tommasini. Senatori: Mario Adinolfi e Alessia Fabiani sono stati nominati dal gruppo; il leader Omar ha salvato Alessia e nominato Patrizia Rossetti.

I quattro naufraghi al televoto sono quindi: Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Lorenzo Tano e Carly Tommasini.

Tensioni e dinamiche

La prima puntata ha già mostrato tensioni tra i concorrenti. Mirko Frezza ha espresso il desiderio di essere nella squadra dei Giovani, mentre Antonella Mosetti e Alessia Fabiani hanno avuto un acceso confronto dopo le nomination, segnando la fine della loro amicizia.

Conclusione

La prossima puntata, prevista per lunedì 12 maggio 2025, rivelerà chi tra i nominati dovrà lasciare l’Isola. L’ingresso di Dino Giarrusso è atteso, portando nuove dinamiche nel gruppo.