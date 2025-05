Questa sera, in prima serata su Canale 5, va in onda il secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il reality di sopravvivenza prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Alla conduzione, come ormai noto, Veronica Gentili, affiancata in studio dall’opinionista Simona Ventura, mentre in collegamento dall’Honduras ci sarà Pierpaolo Pretelli, incaricato di raccontare in diretta ciò che accade sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Dino Giarrusso sbarca ufficialmente

Dopo essere rimasto fermo a causa di un piccolo infortunio, Dino Giarrusso è pronto a unirsi al gruppo. Stasera farà finalmente il suo ingresso ufficiale in gioco, raggiungendo gli altri concorrenti sull’Isola.

Il suo sbarco era atteso fin dalla prima puntata, ma la sua condizione fisica aveva richiesto una momentanea sospensione. Il suo arrivo potrebbe modificare alcuni equilibri già in fase di definizione.

Prova per il fuoco e vendetta di Montecristo

Uno dei momenti centrali della puntata sarà la prova per conquistare il fuoco, elemento fondamentale per la vita quotidiana dei naufraghi. La prova sarà di tipo fisico, e metterà alla prova forza e resistenza dei concorrenti.

Ma non finisce qui: gli abitanti di Montecristo, che in questi giorni hanno potuto osservare gli altri naufraghi da lontano senza essere notati, avranno finalmente modo di vendicarsi. Una dinamica che promette scintille e che potrebbe innescare i primi veri scontri del gioco.

Prima eliminazione: chi dovrà lasciare l’isola?

Altro momento atteso della serata sarà la prima eliminazione. In nomination ci sono:

Mario

Patrizia

Carly

Lorenzo

Uno di loro dovrà dire addio all’avventura e lasciare immediatamente l’Isola. Il verdetto sarà affidato, come di consueto, al televoto del pubblico.