Inter – Verona, 3 maggio 2025: probabili formazioni e curiosità

Sabato 3 maggio 2025, ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza si affrontano Inter e Hellas Verona nella 35ª giornata di Serie A. I nerazzurri, secondi con 71 punti, inseguono il Napoli capolista a 74. Il Verona, quindicesimo con 32 punti, cerca punti salvezza.

Situazione delle Squadre

Inter: Rincorsa al Titolo

L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e ha bisogno di una vittoria per restare in scia del Napoli. La squadra sarà priva dell’allenatore Simone Inzaghi e del centrocampista Hakan Calhanoglu, entrambi squalificati. Lautaro Martinez e Benjamin Pavard sono indisponibili per infortunio.

Verona: Obiettivo Salvezza

Paolo Zanetti (depositphotos)

Il Verona si trova al 15º posto con 32 punti, cinque in più del Lecce terzultimo. La squadra di Paolo Zanetti ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Tuttavia, dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui Coppola, Ghilardi e Dawidowicz in difesa, e Suslov a centrocampo.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2)

Portiere : Sommer

: Sommer Difensori : Bisseck, De Vrij, Bastoni

: Bisseck, De Vrij, Bastoni Centrocampisti : Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto

: Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto Attaccanti: Arnautovic, Correa

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato)

Indisponibili: Lautaro Martinez, Pavard

Squalificati: Calhanoglu

Verona (3-4-1-2)

Portiere : Montipò

: Montipò Difensori : Daniliuc, Valentini, Frese

: Daniliuc, Valentini, Frese Centrocampisti : Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric

: Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric Trequartista : Bernede

: Bernede Attaccanti: Sarr, Mosquera

Allenatore: Paolo Zanetti

Indisponibili: Coppola, Ghilardi, Dawidowicz, Suslov

Precedenti e Curiosità

In Serie A, l’Inter ha affrontato il Verona 85 volte : 53 vittorie nerazzurre, 24 pareggi e 8 successi gialloblù.

: 53 vittorie nerazzurre, 24 pareggi e 8 successi gialloblù. Il Verona non ha mai vinto in casa dell’Inter in Serie A; l’ultimo pareggio risale a undici anni fa.

in Serie A; l’ultimo pareggio risale a undici anni fa. L’ Inter ha segnato 117 gol contro il Verona in Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

in Serie A, più di qualsiasi altra squadra. Nell’ultima sfida a San Siro, l’Inter ha vinto 2-1 con gol decisivo di Frattesi nei minuti finali.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport. In streaming su DAZN, Sky Go e NOW.