L’Inter resta agganciata alla corsa scudetto grazie a un successo di misura sul Verona. A San Siro, i nerazzurri si impongono 1-0 nonostante un undici rivoluzionato da Simone Inzaghi, che ha scelto massive rotazioni per preservare le energie in vista del big match di Champions League contro il Barcellona.

Con tre giornate ancora da giocare, l’Inter resta a -3 dal Napoli di Conte. Una distanza colmabile solo con un percorso perfetto e qualche passo falso dei partenopei, ma la vittoria contro un Verona tranquillo e già praticamente salvo tiene accesa la speranza.

Dieci cambi, come non accadeva da dieci anni

Il messaggio di Inzaghi è stato chiaro fin dalla lettura delle formazioni: solo Yann Bisseck è stato confermato rispetto all’undici visto a Montjuïc. Tutti gli altri dieci uomini erano diversi, una scelta che in casa Inter non si vedeva da oltre dieci anni.

La partita, comunque, si è messa subito sui binari giusti. Dopo appena nove minuti, un tocco di mano in area di Valentini ha portato al calcio di rigore per i nerazzurri. Dal dischetto si è presentato Kristjan Asllani, che non ha sbagliato: gol e primo centro stagionale in Serie A per il centrocampista albanese.

Primo tempo senza rischi, Verona poco pericoloso

Tra i pali, il titolare non era Yann Sommer, ma il secondo portiere Emil Audero, che ha comunque risposto bene su un tiro di Sarr nell’unica vera occasione del Verona. La squadra ospite, forte dei suoi sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ha giocato senza grandi pressioni, con poca intensità e ancor meno convinzione.

Il primo tempo si è così chiuso senza grossi scossoni per l’Inter, che ha gestito ritmi e spazi con ordine.

Gestione nella ripresa, con lo sguardo a Barcellona

Nella ripresa il copione non è cambiato: il Verona ha provato a concludere di più, ma senza creare veri pericoli. L’Inter ha gestito il possesso, risparmiato energie e protetto il vantaggio senza affanni. Inzaghi, squalificato e sostituito in panchina da Massimiliano Farris, ha iniziato a inserire dalla panchina gli uomini chiave in vista dell’Europa.

Dal 70′ in poi sono entrati:

Henrikh Mkhitaryan

Federico Dimarco

Mehdi Taremi

Francesco Acerbi

Tutti probabili titolari nel match di Champions.

Nel finale, una grande chiusura di Dimarco su Tchatchoua ha evitato il pareggio, blindando una vittoria preziosa per morale e classifica.

Obiettivo triplo centrato

L’Inter ha fatto esattamente ciò che serviva:

Ha vinto , restando in scia del Napoli.

, restando in scia del Napoli. Ha risparmiato i titolari , pensando al Barcellona.

, pensando al Barcellona. Ha evitato rischi e infortuni in un match gestito con ordine.

Il cammino verso lo scudetto resta complicato, ma i nerazzurri sono ancora lì, pronti ad approfittare di ogni errore di Conte. Per ora, il piano di Inzaghi ha funzionato.