Domenica 4 maggio, alle 6.10 del mattino su Rai1, torna Il Caffè, il programma di Rai Cultura condotto da Pino Strabioli. Un appuntamento che intreccia libri, teatro, cinema e musica, offrendo ogni settimana una riflessione su parole, idee, spettacoli e visioni.

Questa puntata si apre con l’incontro tra Pino Strabioli e Camilla Costanzo, giornalista e scrittrice, autrice del libro Tempo al tempo. Un romanzo che si struttura come un mosaico di racconti, in cui ogni storia è un tassello di un quadro più ampio. I protagonisti si muovono tra eventi che segnano la vita: la maternità, il lutto, nuovi amori, tradimenti, in un continuo confronto con le fragilità e le scelte.

Camilla Costanzo, con uno stile diretto e intenso, descrive la complessità dell’essere umano in momenti di cambiamento. Ogni racconto porta con sé un frammento di realtà, tra desideri inconfessati e paure condivise. Al centro, c’è il tempo: il tempo che passa, che sorprende, che trasforma. Un libro che non offre risposte, ma lascia spazio a domande sincere.

Accanto a lei, nello studio di Rai Cultura, arriva David Riondino, artista eclettico, attualmente in scena con lo spettacolo teatrale “La buona novella”. Si tratta di un omaggio al celebre album di Fabrizio De André, reinterpretato con arrangiamenti per banda, coro e due voci soliste. Un’operazione musicale e teatrale che dà nuova forma a un’opera tra le più poetiche e impegnate del cantautore genovese.

David Riondino racconta com’è nata l’idea di portare in teatro questo lavoro, che fonde versi sacri e contemporanei, narrazioni antiche e sensibilità moderne. Lo spettacolo, infatti, non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio tra musica e parola, con una moltitudine di artisti sul palco, in un grande tributo collettivo a un disco che ha lasciato il segno nella cultura italiana.

Nel corso della puntata si alterneranno racconti, letture e momenti musicali. Come sempre, Pino Strabioli guida il pubblico con garbo e attenzione, lasciando spazio alle voci degli ospiti e al racconto delle loro esperienze.

Il Caffè è un programma prodotto da Rai Cultura, scritto da Pino Strabioli con Luca Giudice. Ogni episodio propone un mix originale di contenuti, dove l’approfondimento culturale si intreccia con la leggerezza del dialogo.

La puntata sarà replicata nella notte tra domenica e lunedì, alle 1.45 sempre su Rai1, per chi ama ascoltare storie anche fuori orario. Inoltre, il programma è disponibile in streaming su RaiPlay e in versione audio su RaiPlay Sound, per chi preferisce seguirlo in mobilità o recuperarlo in un secondo momento.

Con uno sguardo sempre curioso e mai retorico, Il Caffè continua a essere uno spazio unico nel panorama televisivo italiano, dove la cultura viene raccontata in modo accessibile, ma senza semplificazioni. Ogni domenica, una pausa di riflessione, proprio come un buon caffè condiviso con chi ha qualcosa da dire.