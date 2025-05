Giulia Vecchio come Lady Gaga: capricci da star a “Ballando” da Milly?

Venerdì 9 maggio è andata in onda la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, che ha deluso le aspettative con un ascolto vicino al 17% e circa 2 milioni di telespettatori.

Ma il clou della puntata è stata l’imitazione della Carlucci ad opera di Giulia Vecchio, star della Gialappa’s, salita alla ribalta dopo anni di anonima gavetta, imitando in modo caricaturale la giornalista Monica Setta.

A fine puntata, secondo quanto riportato dalla giornalista Grazia Sambruna (Corriere), sarebbe successo il finimondo. Pare che dietro le quinte del programma qualcosa sia andato storto: urla, scenate e divieti per futili motivi.

“Manco fosse Lady Gaga”, ha scritto Sambruna su MOW.

Chi era presente racconta di capricci da diva di Giulia Vecchio, che si sarebbe fatta dare anche un profumatissimo cachet per partecipare alla puntata.

L’agente dell’imitatrice ha negato ogni dichiarazione alla stampa e si è chiusa in camerino con Giulia prima di abbandonare tra le urla lo studio di Ballando.

Negarsi ai giornalisti sarebbe stato, secondo Sambruna, un controsenso totale, dato che tutti – ospiti e cast – da sempre si prestano volentieri a questo tradizionale rito delle “interviste a caldo”.

Alle gentili insistenze della stampa, la manager avrebbe reagito confinando una imbarazzatissima Giulia Vecchio in camerino:

“Perché prima si deve struccare, c’è il copyright, non può farle così!”

…continuando a gestire i presenti a forza di urla e divieti per motivi apparentemente futili.

“Manco fosse Lady Gaga”, ci ha riportato più di una gola profonda.

La scena finale è stata ancora più assurda: Giulia Vecchio esce dal camerino senza trucco e parrucco, in qualità di sé stessa. L’agente la controlla e le urla di tornare allo specchio perché le sarebbe rimasta ancora della cipria sulla guancia. Anche così, le interviste non si potevano fare.

I presenti cominciano a rumoreggiare, e l’agente decide di portare via la propria talent, ormai oltre ogni imbarazzo possibile. Le due prendono la porta con la manager che continua a gridare contro tutti.

Sembra che solo le telecamere de La Vita in Diretta siano riuscite a intercettare Giulia Vecchio, ma solo prima della trasmissione. Trasmissione che poi è filata liscia, specie per l’imitazione della Carlucci, forse il momento più apprezzato della puntata (anche senza “forse”, in realtà).

Un peccato sia poi proseguita, dietro le quinte, in questa maniera. Perfino Milly Carlucci l’aveva congedata con parole di grande stima:

“Grazie a Giulia che è una intelligentissima e straordinaria imitatrice e mi onora con questa parodia”.

Giulia Vecchio, in sole cinque puntate del GialappaShow, grazie al boom di visualizzazioni della sua “Monica Setta”, è passata da Tv8 al venerdì sera di Rai 1. Un’ascesa così non si era forse mai vista prima.

Un vero peccato che, a quanto pare, venga gestita ‘manco fosse Lady Gaga’. Anche perché lei, un talento straordinario, non ne ha alcuna colpa né lo merita. Se le cose stanno davvero così, speriamo possa presto affidarsi a mani meno nervose.

Peraltro, qualcuno ha anche ipotizzato un accordo tra Milly e Vecchio. L’imitatrice ha reso una Carlucci deliziosa e smaltata, nonostante i suoi 70 anni, mentre ha caricato su Monica Setta, spingendola a denunciare le minacce e le offese ricevute sui social (“sei una trans, fai schifo, devi morire”).

La prima a invitare Giulia Vecchio nel suo Donne al bivio, prima ancora che Gialappa’s andasse in onda, era stata proprio Monica Setta. Ma a Monica, Vecchio aveva detto no.

Forse perché già sapeva di dover andare dalla “sua” bellissima Milly?