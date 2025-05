Giochi da tavolo in Europa: i più amati Paese per Paese

In un mondo sempre più digitale, i giochi da tavolo stanno vivendo una nuova giovinezza. In tutta Europa, famiglie e gruppi di amici riscoprono il piacere di ritrovarsi attorno a un tavolo per condividere risate, sfide e strategie.

Una recente analisi di Solitaire.net, basata sui dati delle ricerche Google in 36 Paesi europei, mostra come ogni nazione abbia il suo gioco preferito. Alcuni titoli, però, superano i confini e diventano veri fenomeni continentali.

I più amati d’Europa: Monopoli e Uno

Su tutti, due nomi spiccano: Monopoli e Uno.

Il primo, nato negli Stati Uniti negli anni ’30, è oggi il gioco più cercato in ben 15 Paesi europei, tra cui:

Italia

Germania

Regno Unito

Polonia

Monopoli si è evoluto nel tempo con numerose edizioni speciali: da quelle a tema cinematografico alle versioni dedicate a città famose come Monopoli Londra o Monopoli Italia. Il suo successo è legato anche alla possibilità di adattarsi a gusti e culture diverse, senza perdere la formula vincente di strategia e fortuna.

Anche Uno continua a conquistare generazioni. È il gioco più cercato in 11 Paesi, tra cui:

Svezia

Norvegia

Irlanda

Danimarca

Le sue regole semplici e la dinamica veloce lo rendono perfetto per ogni età. Ogni partita è una battaglia di colpi bassi, carte +4 e cambi di colore improvvisi. La varietà di versioni e regole alternative lo mantiene fresco e competitivo.

Le scelte locali: tradizioni e cultura a confronto

Ogni Paese ha però anche i suoi giochi “di casa”, spesso meno noti all’estero ma fortemente radicati nella cultura locale.

In Francia , domina Scarabeo , con 215.000 ricerche mensili . Il gioco delle parole, simile allo Scrabble, è un classico che stimola il vocabolario e unisce la passione per la lingua alla sfida mentale.

, domina , con . Il gioco delle parole, simile allo Scrabble, è un classico che stimola il vocabolario e unisce la passione per la lingua alla sfida mentale. In Grecia e Cipro , il preferito è Tavli , la versione locale del backgammon. Non è solo un gioco, ma un vero rituale, giocato nei bar, nelle piazze e lungo la costa. È parte della vita quotidiana.

e , il preferito è , la versione locale del backgammon. Non è solo un gioco, ma un vero rituale, giocato nei bar, nelle piazze e lungo la costa. È parte della vita quotidiana. In Finlandia , svetta Afrikan Tähti (“La Stella dell’Africa”), un gioco d’avventura creato nel 1951 . Con 7.600 ricerche mensili , è ancora oggi amato da molte famiglie finlandesi. Sebbene sia poco conosciuto fuori dai confini, è considerato un pezzo di storia nazionale.

, svetta (“La Stella dell’Africa”), un gioco d’avventura creato nel . Con , è ancora oggi amato da molte famiglie finlandesi. Sebbene sia poco conosciuto fuori dai confini, è considerato un pezzo di storia nazionale. In Croazia, il gioco più cercato è Catan. Con 2.300 ricerche mensili, è il simbolo della nuova generazione di giochi da tavolo. Niente dadi o carte semplici: in Catan servono strategia, contrattazione e pianificazione per conquistare risorse e costruire insediamenti.

Una mappa delle preferenze europee

L’analisi di Solitaire.net ha realizzato una vera e propria mappa dei giochi da tavolo preferiti, evidenziando come le scelte cambino in base a cultura, storia e abitudini sociali.

Metodologia usata:

Raccolta dati con lo strumento Ahrefs

Analisi dei volumi di ricerca mensili su Google

36 Paesi europei coinvolti

Esclusione di termini ambigui o non legati a giochi fisici

Giochi da tavolo: oltre il divertimento

Il boom dei giochi da tavolo non è solo una moda. È un ritorno a un modo più semplice e diretto di stare insieme. Che si tratti di una sfida a Monopoli, una mano veloce di Uno o una partita lenta e riflessiva a Scarabeo, ogni gioco racconta qualcosa delle persone e dei popoli che lo scelgono.