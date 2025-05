Dal 9 maggio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “Rosa e lacrime” (GGD Edizioni Srl/Sony Music), il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, già disponibile in presave.

Un brano che mescola ritmo e malinconia, con l’amore ancora una volta al centro. Una storia sul punto di finire, ma in cui resta viva la speranza. Un mix di emozioni che l’artista racconta con la sua voce inconfondibile:

“Ti amavo, ti odiavo, ti amavo, e poi mi innamoravo… ci posso ancora credere se accetti rose e lacrime”.

Una canzone tra spine e petali

“Rosa e lacrime” è un brano intenso e coinvolgente. Il contrasto tra le strofe intime e un ritornello potente crea un’atmosfera carica di emozioni. Le sonorità si fondono tra elementi urban e arrangiamenti orchestrali, con la produzione di Adriano Pennino, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra.

Il testo è scritto da Gigi D’Alessio insieme a Vincenzo D’Agostino. Gli archi, registrati a Londra, danno profondità a un brano che si prepara a diventare uno dei protagonisti dell’estate.

Gigi Stadi 2025: l’estate dei grandi concerti

Oltre al singolo, Gigi D’Alessio si prepara a vivere un’estate da record con il tour Gigi Stadi 2025, che segue il tutto esaurito del tour europeo. In programma ci sono date uniche e attese, tra debutti, ritorni e sold out.

Ecco il calendario dei live:

29 maggio – Termoli (CB) , Arena del Mare 42°15° (data zero)

– , Arena del Mare 42°15° (data zero) 2 e 3 giugno – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona (prima data già sold out)

– , Stadio Diego Armando Maradona (prima data già sold out) 20 e 21 giugno – Palermo , Stadio Renzo Barbera – Sicily For Life – Gigi & Friends

– , Stadio Renzo Barbera – Sicily For Life – Gigi & Friends 23 giugno – Bari , Stadio San Nicola (a 20 anni dall’ultima volta)

– , Stadio San Nicola (a 20 anni dall’ultima volta) 25 giugno – Roma, Circo Massimo (prima volta nella carriera dell’artista)

E poi il ritorno in Piazza del Plebiscito a Napoli con tre nuovi appuntamenti:

19, 20 e 21 settembre – Napoli, Piazza del Plebiscito

Negli ultimi tre anni, in questa location, Gigi D’Alessio ha raccolto oltre 250.000 spettatori in 15 concerti sold out. Un successo che si rinnova anche nel 2025.

Un artista da record

Con questo nuovo progetto, Gigi D’Alessio conferma il suo legame con il pubblico. Le sue canzoni parlano d’amore e verità, la sua musica riempie piazze e stadi. E il nuovo singolo promette di entrare nel cuore di chi ama la musica che sa toccare le corde più profonde.