GialappaShow torna lunedì 5 maggio alle 21.30 con la sua quinta puntata, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla guida dello show ritroviamo la storica Gialappa’s Band, con Marco Santin, Giorgio Gherarducci e l’immancabile Mago Forest, per una serata ricca di comicità e sorprese.

Le novità della puntata

Tra le novità, debutta nel cast Carlo Amleto, alla sua prima apparizione assoluta nello show. Porta in scena delle performance musicali ironiche, imprevedibili e tutte da ridere.

Torna anche Max Giusti, che continua la sua serie di parodie. Dopo Aurelio De Laurentiis, Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo, questa volta si cala nei panni di un inedito Renato Zero. Una trasformazione che promette grande divertimento.

I Neri per Caso protagonisti musicali

Non mancano gli interventi musicali dei Neri per Caso, diretti con grande cura dal Maestro Vittorio Cosma. In questa puntata si esibiscono con:

“Tutta l’Italia” di Gabry Ponte , hit ballata al Festival di Sanremo

, hit ballata al un duetto speciale con Gaia

l’accompagnamento di Alessandro D’Alessandro all’organetto in: “Libertango” di Grace Jones una versione originale di “Jump” dei Van Halen “I Shot the Sheriff” di Bob Marley

all’organetto in:

Una selezione musicale variegata, resa unica dalla qualità degli arrangiamenti e dall’energia degli artisti coinvolti.

La comicità firmata Gialappa’s

Lo spazio più atteso resta quello dei video commentati dalla Gialappa’s Band, che torna a prendere di mira:

le assurdità dei programmi TV italiani

i tormentoni virali del web

le partite di calcio internazionale

Una sezione diventata marchio di fabbrica del programma, già protagonista della versione estesa TV8 Gialappa’s Night, che tornerà martedì 6 maggio dopo il match Inter – Barcellona, trasmesso in diretta sempre su TV8.