GialappaShow torna lunedì 12 maggio su TV8 con Francesca Pascale e il Mago Forest

Nuovo appuntamento per GialappaShow, lo show comico firmato Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in onda lunedì 12 maggio alle 21.30 in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

A fianco del Mago Forest, stavolta ci sarà Francesca Pascale, presenza inedita e curiosa per la conduzione di una serata che promette il solito mix di ironia, musica e parodie pungenti.

L’anteprima con Alessandro Borghese e Brenda Lodigiani

Si parte subito forte con l’anteprima: protagonista è Alessandro Borghese, alle prese con una padrona di casa esigente e decisamente scorbutica, interpretata da Brenda Lodigiani nei panni di Miriam. Il tono è surreale e il pubblico è coinvolto fin da subito nel clima scanzonato che caratterizza il format.

Sigla anni ’50 e full cast

La sigla della puntata è un omaggio alla serie Happy Days, con tutto il cast coinvolto in uno sketch collettivo. Atmosfere retrò, balletti e scenografie da diner americano aprono lo show con un richiamo vintage ma sempre ironico.

Musica live: Neri per Caso, Willy Peyote ed Eleonora Strino

Lo spazio musicale della serata vede protagonisti i Neri per Caso, che propongono un’originale versione a cappella di “Ufo Robot”, il celebre tema anime.

Il gruppo si esibisce poi con Willy Peyote ed Eleonora Strino in una toccante rilettura di “Clandestino” di Manu Chao. Sempre con Strino, la scena si accende con due brani di grande impatto: “It Don’t Mean a Thing” di Ella Fitzgerald e “Per colpa di chi?” di Zucchero.

Un mix tra jazz, pop e musica d’autore che colora la serata con sfumature nuove.

Sketch e rubriche: Ferrario, Bonji e Cesena

Tra i momenti più attesi, la rubrica “Ascolta il tuo corpo – Personal Trainer” con Edoardo Ferrario, che torna anche nei panni di Maicol Pirozzi, ironizzando sul mondo del “mindset” e degli influencer motivazionali.

Toni Bonji propone due personaggi: il “Demotivatore – Annunciatore” e “Lo storico fortunato”, entrambi inseriti in sketch surreali dal ritmo serrato.

Spazio anche alla rubrica cult “I Bellissimi di TV8”, con la partecipazione di Marcello Cesena, Carla Signoris ed Emanuela Folliero, in parodie al limite del nonsense che prendono di mira il mondo della televisione generalista.

I video della settimana secondo la Gialappa’s Band

Come sempre, la Gialappa’s Band accompagna la puntata con video commentati. Nel mirino ci sono:

programmi TV italiani e stranieri

i tormentoni del web

le partite di calcio internazionale, in stile Gialappa’s Night

Il tono è quello inconfondibile del gruppo: ironico, dissacrante, senza risparmiare nessuno.