Geolier annuncia il tour “Stadi 2026”: tre date evento a Milano, Roma e Messina

Geolier è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver dominato le classifiche FIMI, conquistato Spotify e collezionato sold out nei palazzetti, il rapper napoletano annuncia oggi il suo primo tour negli stadi italiani. Si chiamerà “GEOLIER STADI 2026” e lo porterà a calcare i palchi più iconici d’Italia, da nord a sud.

Le date del tour “Stadi 2026”

Prodotto da Magellano Concerti, il tour vedrà Geolier protagonista in tre grandi città:

13 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

– Milano, 19 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

– Roma, 23 giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le info su: magellanoconcerti.it.

Un’estate 2025 di live e sold out

In attesa del tour negli stadi, Geolier sarà in tour per tutta l’estate 2025, con tappe in alcune delle location più suggestive del Paese. Ecco i primi appuntamenti confermati:

28 giugno – Trento @ Trento Live Fest

– Trento @ Trento Live Fest 25 e 26 luglio – Napoli @ Ippodromo di Agnano (prima volta assoluta con doppia data)

– Napoli @ Ippodromo di Agnano (prima volta assoluta con doppia data) 31 luglio – Lecce @ Oversound Music Festival

– Lecce @ Oversound Music Festival 2 agosto – Campobasso @ Summer Festival

– Campobasso @ Summer Festival 4 agosto (sold out) – Catania @ Sotto il Vulcano Fest

– Catania @ Sotto il Vulcano Fest 5 agosto – Catania @ Sotto il Vulcano Fest

– Catania @ Sotto il Vulcano Fest 27 settembre (sold out) – Verona @ Arena di Verona

Il successo di “Dio lo sa – Atto II”

A trainare questo momento di gloria è “DIO LO SA – ATTO II”, l’album pubblicato a novembre 2024 e già certificato quinto platino da FIMI/GfK Italia. L’album ha debuttato al #1 della Classifica Fimi Top Album e ha piazzato tutti e otto i brani nella Top 20 di Spotify Italia. Tra questi spiccano:

“TU ED IO” feat. Rose Villain – certificato oro

– certificato “MAI PER SEMPRE” – subito in Top 3

– subito in “I P’ ME, TU P’ TE” – certificato quadruplo platino

Il 4 dicembre 2024, Spotify ha dichiarato Geolier artista più ascoltato in Italia, primo anche per brano e album più ascoltati dell’anno, e tra i cinque più ascoltati in Europa.

Numeri da record e un impatto senza precedenti

A soli 24 anni, Geolier è diventato uno dei fenomeni più potenti dell’urban italiano. I numeri parlano da soli:

90 dischi di platino

38 dischi d’oro

Primo artista a esibirsi per tre sere consecutive sold out allo Stadio Diego Armando Maradona

a esibirsi per allo Primo in assoluto a fare due date all’Ippodromo di Agnano

Nel novembre 2024 è uscito anche il suo primo libro, “PER SEMPRE”, in cui racconta il suo percorso umano e artistico.

Geolier, tra identità e visione

La forza di Geolier è tutta nella sua identità autentica, nel rap che parla chiaro, senza compromessi, ma con uno stile sempre più raffinato. Radicato a Napoli, ma capace di parlare a tutta Italia, è diventato il punto di riferimento della scena urban nazionale, richiesto e rispettato da artisti di ogni genere.

Il 2025 è stato l’anno del “GEOLIER LIVE”, tour nei palazzetti completamente sold out, ora pronto a trasformarsi in un evento da stadio nel 2026.